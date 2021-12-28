Эти десять продуктов продлевают молодость: нутрициолог дала список на каждый день

Какая девушка (да и не только девушка!) не мечтает о волшебном эликсире молодости? Выпил – и помолодел лет на 10-15!
Нутрициолог Юлия Хелсблог в своем Instagram рассказала, что, по ее мнению, если бы такое средство и существовало, тогда люди не ценили бы свое здоровье и не заботились о нем.
"Такой таблетки, пилюли или волшебного эликсира нет, поэтому молодость имеет слишком высокую цену и, главное, после определенного возраста достается она трудом!
Чтобы кожа сохраняла шелковистость и эластичность, нужно усиленно работать, а если генетика так себе, нужно работать вдвойне. К счастью, есть волшебные продукты, которые помогают нам в погоне за молодостью", – рассказала нутрициолог.
Еще важные правила:
Раньше нутрициолог назвала продукты, которые ощелачивают организм, лучшее на обед.