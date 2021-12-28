Ці десять продуктів продовжують молодість: нутриціолог дала список на кожен день

Маслинове масло (фото: pexels.com)

"Такої таблетки, пігулки або чарівного еліксиру немає, тому молодість має занадто високу ціну і, головне, після певного віку дістається вона працею!

Щоб шкіра зберігала шовковистість і еластичність, потрібно посилено працювати, а якщо генетика так собі, потрібно працювати подвійно. На щастя, є чарівні продукти, які допомагають нам у гонитві за молодістю", – розповіла нутриціолог.

Корисні жири (фото: pexels.com)

Топ-10 продуктів для продовження молодості⠀

Волоський горіх - контролює рівень холестерину і допомагає роботі мозку.

- контролює рівень холестерину і допомагає роботі мозку. Омега-3 (лосось) - знижує ризик серцево судинних-захворювань.

(лосось) - знижує ризик серцево судинних-захворювань. Маслинове масло.

Чорниця - один з кращих антиоксидантів.

- один з кращих антиоксидантів. Шпинат.

Зелений чай.

Томат.

Червоний солодкий перець.

Броколі.

Гіркий шоколад.

Ще важливі правила: