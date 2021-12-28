RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ці десять продуктів продовжують молодість: нутриціолог дала список на кожен день

Автор: Тетяна Турчанікова

Яка дівчина (та й не тільки дівчина!) не мріє про чарівний еліксир молодості? Випив – і помолодшав років на 10-15!

Нутриціолог Юлія Хелсблог у своєму Instagram розповіла, що, на її думку, якби такий засіб і існував, тоді люди не цінували б своє здоров'я і не дбали про нього.

Маслинове масло (фото: pexels.com)

"Такої таблетки, пігулки або чарівного еліксиру немає, тому молодість має занадто високу ціну і, головне, після певного віку дістається вона працею!

Щоб шкіра зберігала шовковистість і еластичність, потрібно посилено працювати, а якщо генетика так собі, потрібно працювати подвійно. На щастя, є чарівні продукти, які допомагають нам у гонитві за молодістю", – розповіла нутриціолог.

Корисні жири (фото: pexels.com)

Топ-10 продуктів для продовження молодості⠀

  • Волоський горіх - контролює рівень холестерину і допомагає роботі мозку.
  • Омега-3 (лосось) - знижує ризик серцево судинних-захворювань.
  • Маслинове масло.
  • Чорниця - один з кращих антиоксидантів.
  • Шпинат.
  • Зелений чай.
  • Томат.
  • Червоний солодкий перець.
  • Броколі.
  • Гіркий шоколад.

Ще важливі правила:

  1. Ретельне пережовування.
  2. Перевагу запіканню або приготування їжі на пару.
  3. Різноманітність в харчуванні.⠀

Раніше нутриціолог назвала продукти, які олужують організм, найкраще на обід.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа