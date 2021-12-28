Ці десять продуктів продовжують молодість: нутриціолог дала список на кожен день

Яка дівчина (та й не тільки дівчина!) не мріє про чарівний еліксир молодості? Випив – і помолодшав років на 10-15!
Нутриціолог Юлія Хелсблог у своєму Instagram розповіла, що, на її думку, якби такий засіб і існував, тоді люди не цінували б своє здоров'я і не дбали про нього.
"Такої таблетки, пігулки або чарівного еліксиру немає, тому молодість має занадто високу ціну і, головне, після певного віку дістається вона працею!
Щоб шкіра зберігала шовковистість і еластичність, потрібно посилено працювати, а якщо генетика так собі, потрібно працювати подвійно. На щастя, є чарівні продукти, які допомагають нам у гонитві за молодістю", – розповіла нутриціолог.
Ще важливі правила:
Раніше нутриціолог назвала продукти, які олужують організм, найкраще на обід.