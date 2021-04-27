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Детокс и витамины: нутрициолог назвала травы и листовые овощи, незаменимые весной

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 09:09
Детокс и витамины: нутрициолог назвала травы и листовые овощи, незаменимые весной Капуста всегда пригодится на столе (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Листовые овощи часто называют горькой зеленью из-за их доминантного вкуса горечи. Тем не менее, среди них можно встретить сладкие (китайская капуста), острые (руккола, листовая горчица) и кислые листовые овощи (щавель).

Об этом в своем блоге в Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.⠀

Специалист по питанию объяснила, что листовые овощи можно разделить на две основные категории: овощи с мягким и резким вкусом.

"Шпинат, листовая свекла, китайская и листовая капуста относятся к группе с мягким вкусом, а кудрявая капуста, листовая горчица, руккола, одуванчик, щавель и репа относятся к группе овощей с резким вкусом", - рассказала Надя.⠀

Список горьких трав и листовых овощей, которые нужны весной каждому, кто привык заботиться о своем здоровье. Они позволят получить максимальную пользу от сезона зелени:⠀

  • руккола
  • листья одуванчика
  • молодая крапива
  • горчичная ботва
  • ботва свеклы
  • ботва репы
  • водяной кресс
  • эндивий
  • амарант
  • салат фризе
  • листовая капуста кале (кейл)
  • салат радиккио (или радичио)

"Большинство из этих растений хоть и звучат экзотично, можно вырастить самостоятельно на подоконнике или огороде либо собрать в лесу, когда вы отправитесь туда на прогулку", - пообещала Андреева.

Детокс и витамины: нутрициолог назвала травы и листовые овощи, незаменимые весной

Выбирайте зелень, выращенную на фермах (фото: pexels.com)

Она подчеркнула, что все эти растения являются превосходным источником антиоксидантов (витаминов А и С), а также витамина Е, фолиевой кислоты, витамина К, железа, кальция, магния и клетчатки.

"Многие разновидности, особенно - семейство крестоцветных, содержат уникальные энзимы, защищающие от рака", - рассказала Надя.

Как выбирать листовые овощи?

1. При покупке зелени обратите внимание на листву. Она должна быть хрустящей, свежего зеленого цвета.

2. Постарайтесь выбирать растения, выращенные местными фермерами, в которых не содержатся пестициды.

3. Нежные, хрупкие листья быстро портятся, поэтому постарайтесь использовать их как можно скорее.

Напомним, нутрициолог рассказала, как хранить зелень в пакетах в холодильнике.

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