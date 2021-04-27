Детокс и витамины: нутрициолог назвала травы и листовые овощи, незаменимые весной
Листовые овощи часто называют горькой зеленью из-за их доминантного вкуса горечи. Тем не менее, среди них можно встретить сладкие (китайская капуста), острые (руккола, листовая горчица) и кислые листовые овощи (щавель).
Об этом в своем блоге в Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.⠀
Специалист по питанию объяснила, что листовые овощи можно разделить на две основные категории: овощи с мягким и резким вкусом.
"Шпинат, листовая свекла, китайская и листовая капуста относятся к группе с мягким вкусом, а кудрявая капуста, листовая горчица, руккола, одуванчик, щавель и репа относятся к группе овощей с резким вкусом", - рассказала Надя.⠀
Список горьких трав и листовых овощей, которые нужны весной каждому, кто привык заботиться о своем здоровье. Они позволят получить максимальную пользу от сезона зелени:⠀
- руккола
- листья одуванчика
- молодая крапива
- горчичная ботва
- ботва свеклы
- ботва репы
- водяной кресс
- эндивий
- амарант
- салат фризе
- листовая капуста кале (кейл)
- салат радиккио (или радичио)
"Большинство из этих растений хоть и звучат экзотично, можно вырастить самостоятельно на подоконнике или огороде либо собрать в лесу, когда вы отправитесь туда на прогулку", - пообещала Андреева.
Выбирайте зелень, выращенную на фермах (фото: pexels.com)
Она подчеркнула, что все эти растения являются превосходным источником антиоксидантов (витаминов А и С), а также витамина Е, фолиевой кислоты, витамина К, железа, кальция, магния и клетчатки.
"Многие разновидности, особенно - семейство крестоцветных, содержат уникальные энзимы, защищающие от рака", - рассказала Надя.
Как выбирать листовые овощи?
1. При покупке зелени обратите внимание на листву. Она должна быть хрустящей, свежего зеленого цвета.
2. Постарайтесь выбирать растения, выращенные местными фермерами, в которых не содержатся пестициды.
3. Нежные, хрупкие листья быстро портятся, поэтому постарайтесь использовать их как можно скорее.
Напомним, нутрициолог рассказала, как хранить зелень в пакетах в холодильнике.
Не пропустите также, топ советов от нутрициолога, чтобы волосы перестали выпадать.