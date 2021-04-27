Детокс і вітаміни: нутриціолог назвала трави і листові овочі, незамінні навесні

Листові овочі часто називають гіркою зеленню через їх домінантний гіркий смак. Проте, серед них можна зустріти солодкі (китайська капуста), гострі (рукола, листова гірчиця) і кислі листові овочі (щавель).

Про це у своєму блозі в Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.⠀

Спеціаліст з харчування пояснила, що листові овочі можна розділити на дві основні категорії: овочі з м'яким і різким смаком.

"Шпинат, листовий буряк, китайська і листова капуста відносяться до групи з м'яким смаком, а кучерява капуста, листова гірчиця, рукола, кульбаба, щавель і ріпа відносяться до групи овочів з різким смаком", - розповіла Надя.⠀

Список гірких трав і листових овочів, які потрібні навесні кожному, хто звик піклуватися про своє здоров'я. Вони дозволять отримати максимальну користь від сезону зелені:⠀

рукола

листя кульбаби

молода кропива

гірчична бадилля

бадилля буряка

бадилля ріпи

водяний крес

ендівій

амарант

салат фрізе

листова капуста кале (кейл)

салат радіккіо (або радічіо)

"Більшість з цих рослин хоч і звучать екзотично, та їх можна виростити самостійно на підвіконні або на городі, зібрати в лісі, коли ви підете туди на прогулянку", - пообіцяла Андрєєва.

Вибирайте зелень, вирощену на фермах (фото: pexels.com)

Вона підкреслила, що всі ці рослини є чудовим джерелом антиоксидантів (вітамінів А і С), а також вітаміну Е, фолієвої кислоти, вітаміну К, заліза, кальцію, магнію і клітковини.

"Багато різновидів, особливо - сімейство хрестоцвітних, містять унікальні ензими, що захищають від раку", - розповіла Надя.

Як вибирати листові овочі?

1. При покупці зелені зверніть увагу на листя. Воно повинне бути хрустким, свіжим і зеленого кольору.

2. Постарайтеся вибирати рослини, що вирощені місцевими фермерами, в яких не містяться пестициди.

3. Ніжне, тендітне листя швидко псується, тому постарайтеся використовувати його якомога швидше.