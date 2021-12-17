ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нутриціолог назвала топ-3 головні продукти для здоров'я кісток: дітям та дорослим

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 11:01
Нутриціолог назвала топ-3 головні продукти для здоров'я кісток: дітям та дорослим Як зміцнити кістки (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Кальцій, кальцій... Важливо зберігати кальцій". Так! Але як? Невже природа створила нас такими немічні, що ми змушені постійно пити жменями "чарівні пігулки"?

А ще не менше кальцію нам потрібні і вітамін Д, і магній, і калій, і фосфор, і вітамін К2. Адже вони відповідають за здоров'я кісток – без них кальцій не працюватиме!

Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram розповіла, що зовсім не обов'язково запасатися всім цим набором вітамінів у баночках.

Насправді можна і потрібно отримувати всі мікроелементи з їжі. Адже саме в їжі, за задумом мудрої природи, всі вони містяться в тому самому продукті харчування.

Нутриціолог назвала топ-3 головні продукти для здоров'я кісток: дітям та дорослим

Мигдаль (фото: pexels.com)

Топ-3 продукти для підтримки здоров'я кісток

1. Мигдаль

Багатий кальцієм, калієм, магнієм та фосфором! Весь набір потрібних мікроелементів для здоров'я кісток в одному горіхові! Також багатий на фолієву кислоту та інші вітаміни групи В.

2. Бобові

Також містять і калій (дуже багато калію!), і магній, і кальцій, і фосфор, а також багаті на залізо і цинк.

3. Кунжут (білий, неочищений)

Містить просто величезну кількість кальцію! Прекрасна заміна молочних продуктів (до речі, не з усіх молочних продуктів ми здатні отримувати кальцій, який міститься в них). Також кунжут містить інші необхідні елементи для здоров'я кісток: калій, фосфор і магній.

Ось такі "суперфуди", які, погодьтеся, доступні для кожного з нас.

Раніше нутріціолог назвала найголовніший мінерал для здоров'я серця.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Ось що станеться з вами, якщо кожен день протягом місяця з'їдати по яблуку
Ось що станеться з вами, якщо кожен день протягом місяця з'їдати по яблуку