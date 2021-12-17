Нутрициолог назвала топ-3 главных продукта для здоровья костей: детям и взрослым

На самом деле можно и нужно получать все эти микроэлементы из еды. Ведь именно в еде, по задумке мудрой природы, все они содержатся в одном и том же продукте питания.

Миндаль (фото: pexels.com)

Топ-3 продукта для поддержания здоровья костей

1. Миндаль

Богат кальцием, калием, магнием и фосфором! Весь набор нужных микроэлементов для здоровья костей в одном орешке! Также богат фолиевой кислотой и другими витаминами группы В.

2. Бобовые

Также содержат и калий (очень много калия!), и магний, и кальций, и фосфор, а также богаты железом и цинком.

3. Кунжут (белый, неочищенный)

Содержит просто огромное количество кальция! Прекрасная замена молочным продуктам (к слову, не из всех молочных продуктов мы способны получать кальций, который в них содержится). Также кунжут содержит и другие необходимые элементы для здоровья костей: калий, фосфор и магний.

Вот такие "суперфуды", которые, согласитесь, доступны абсолютно каждому из нас.