Нутрициолог назвала топ-3 главных продукта для здоровья костей: детям и взрослым

"Кальций, кальций… Важно сохранять кальций". Да! Но как? Неужели природа создала нас такими немощными, что мы вынуждены постоянно пить горстями "волшебные пилюльки"?
А еще не меньше кальция нам нужны и витамин Д, и магний, и калий, и фосфор, и витамин К2. Ведь они отвечают за здоровье костей - без них кальций не будет работать!
Нутрициолог Катерина Йенсен в своем Instagram рассказала, вовсе не обязательно запасаться всем этим набором витаминов в баночках.
На самом деле можно и нужно получать все эти микроэлементы из еды. Ведь именно в еде, по задумке мудрой природы, все они содержатся в одном и том же продукте питания.
Миндаль (фото: pexels.com)
1. Миндаль
Богат кальцием, калием, магнием и фосфором! Весь набор нужных микроэлементов для здоровья костей в одном орешке! Также богат фолиевой кислотой и другими витаминами группы В.
2. Бобовые
Также содержат и калий (очень много калия!), и магний, и кальций, и фосфор, а также богаты железом и цинком.
3. Кунжут (белый, неочищенный)
Содержит просто огромное количество кальция! Прекрасная замена молочным продуктам (к слову, не из всех молочных продуктов мы способны получать кальций, который в них содержится). Также кунжут содержит и другие необходимые элементы для здоровья костей: калий, фосфор и магний.
Вот такие "суперфуды", которые, согласитесь, доступны абсолютно каждому из нас.
Раньше нутрициолог назвала самый главный минерал для здоровья сердца.