ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Диетолог назвала 5 золотых правил разгрузки после новогодних праздников

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 08:26
Диетолог назвала 5 золотых правил разгрузки после новогодних праздников Иллюстративное фото (instagram.com/natali_makienko)
Автор: Марина Настевич

Как восстановиться после застолья? В первую очередь стоит предотвратить желание многих - разгрузочный день или голод усугубят стресс после сбоя режима и застолья! Легкий день сделать можно, но через 2-3 дня после лишней еды, а не сразу.

Диетолог Наталья Макиенко озвучила в Instagram главные правила разгрузки после праздничных застолий.

1. После застолья (перед сном) съедаем чайную ложечку меда — это даст бактерицидный консервирующий эффект, и пища "не забродит". Она в любом случае не усвоится до утра, зато самочувствие будет значительно лучше.

Диетолог назвала 5 золотых правил разгрузки после новогодних праздников

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Пропускаем первый прием пищи на следующий день и не едим минимум до 12:00-13:00. Интервал между последним приемом пищи в праздничную ночь и Вашим завтраком/обедом должен быть не менее 10-12 часов. Пьем только воду или травяной чай.

3. По возможности исключите/минимизируйте после переедания кофеин и красное мясо. Не усложняйте работу организма еще больше - дайте ему восстановиться. Ешьте фрукты, овощи, легкий белок/растительный белок, крупы. 1 день переедания и повышенной нагрузки на печень, почки и поджелудочную мы легко выдержим, а вот 3-5…

4. Обязательно на следущий день после любого застолья и сбоя биоритмов (позднего отхода ко сну и т. д.) выпивайте норму воды + один дополнительный стакан.

Диетолог назвала 5 золотых правил разгрузки после новогодних праздников

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Исключите тренировки, если легли спать позже 01:00 и/или выпили более 2-х бокалов алкоголя. Нагрузка на сердце и сосуды Вам не нужна, и пользы для фигуры в таком состоянии организма тоже не будет.

Ранее диетолог-нутрициолог Анна Гоголева рассказала, в каких продуктах больше всего натуральных полезных пробиотиков.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Советы диетолога
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Вы выиграли 400 тысяч: как работает свежая мошенническая схема в Украине
Вы выиграли 400 тысяч: как работает свежая мошенническая схема в Украине