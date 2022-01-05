Для здорового кишечника и крепкого иммунитета: топ продуктов, богатых пробиотиками

Основная задача таких микроорганизмов - улучшить пищеварение и микрофлору кишечника. Это настоящие помощники для пищеварения, которые нужны нам всем и лучше всего каждый день.

Усилить защитные свойства организма, ускорить метаболизм, а заодно и постройнеть помогают пробиотики - полезные микроорганизмы.

Диетолог-нутрициолог Анна Гоголева рассказала в Instagram , в каких продуктах больше всего натуральных полезных пробиотиков.

Сегодня многие компании предлагают свои пробиотики, но природные гораздо лучше! Все пробиотики мы можем получить из продуктов питания, просто грамотно сбалансировав свой рацион.

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Прием продуктов - пробиотиков:

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Улучшит микрофлору кишечника,

Избавит от вздутия и проблем с ЖКТ,

Улучшит иммунную защиту организма,

Улучшит состояние кожи.

Поможет повысить усвояемость витаминов и минералов из продуктов питания.

Вводить продукты-пробиотики лучше по 1-2 в неделю.

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Лучшие продукты, богатые пробиотиками:

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Натуральный йогурт. Рекомендую йогурты из растительного молока

Иллюстративное фото (pexels.com)

Бобовые, особенно Нут и чечевица. Их можно проращивать для получения большего количества полезных бактерий

Квашеная капуста и ким-чи

Мисо-суп

Овощные салаты и цельнозерновые продукты. Регулярно дополняйте свой салат семенами

Иллюстративное фото (pexels.com)