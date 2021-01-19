Диетолог предупредила худеющих о серьезной опасности и назвала оптимальную диету

Процесс похудения – это комплексный подход к борьбе с лишними кило, который не должен навредить здоровью. Поэтому так важно понимать, какие процессы тормозят сброса лишнего веса и какие неприятные последствия для здоровья может иметь бездумное похудение. Диетолог Ольга Безуглая рассказала о связи образования мочевой кислоты в организме и похудения.

Мочевая кислота — это все, что остается в организме "не утилизированным" после расщепления белков. Поскольку она содержит много азота, в народе ее привыкли называть "азотом крови".

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Высокий уровень мочевой кислоты в крови (гиперурикемия) грозит интоксикацией, артритами и изменением кислотно-щелочного равновесия, причем на первых порах без особых симптомов.



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Почему повышается мочевая кислота? Тут два варианта:

либо ее много образуется в организме;

либо мало удаляется почками.

Мочевая кислота образуется из пуринов — азотистых соединений, которые необходимы для обмена веществ в клетке. К пуринам относятся аденин, гуанин, гипоксантин и ксантин — белковые "кирпичики", из которых собираются частички цепей ДНК и РНК.

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Пурины регулируют обмен веществ в клетке и передачу импульса по нервным волокнам. В общем, пурины — штука нужная.

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Треть мочевой кислоты образуется в организме из пуринов, которые мы получаем с пищей, а значит, на количество мочевой кислоты можно повлиять с помощью правильного питания. Главный источник пуринов — все мясное и некоторые сорта рыб.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Снизив вес, мы добьемся вместе со снижением веса уменьшение концентрации мочевой кислоты, но лучше снижение веса осуществлять под присмотром диетолога, без голодания, так как голод снижает способность почек выводить мочевую кислоту.

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Целесообразным будет уменьшить содержание жирной пищи, ведь жиры способны блокировать выделение мочевой кислоты, и ограничение употребления алкоголя (в пиве содержатся пурины и алкоголь блокирует выведение мочевой кислоты!).

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И, кстати, кофе и чай можно употреблять без ограничений - пурины, содержащиеся в них, не превращаются в мочевую кислоту и не оказывают никакого влияния на ее концентрацию в крови!

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Исследования показывают, что у приверженцев средиземноморской диеты ниже риск гиперурикемии. Присутствие жирной рыбы в этой диете не должно пугать. Есть данные, что мочевая кислота из пуринов в основном образуется из аденина (мясо, крупы, соя), а вот продукты богатые гуанином (жирные рыбы с "металлическим" оттенком) можно использовать, не беспокоясь о гиперурикемии.

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