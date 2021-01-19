Дієтолог попередила тих, хто худне про важливу небезпеку і назвала оптимальну дієту

Процес схуднення – це комплексний підхід до боротьби із зайвими кіло, який не повинен нашкодити здоров'ю. Тому так важливо розуміти, які процеси гальмують скидання зайвої ваги і які неприємні наслідки для здоров'я може мати бездумне схуднення. Дієтолог Ольга Безугла розповіла про зв'язок утворення сечової кислоти в організмі і схуднення.

Сечова кислота — це все, що залишається в організмі "не утилизированным" після розщеплення білків. Оскільки вона містить багато азоту, в народі її звикли називати "азотом крові".

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Високий рівень сечової кислоти в крові (гіперурикемія) загрожує інтоксикацією, артритами і зміною кислотно-лужної рівноваги, причому на перших порах без особливих симптомів.



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Чому підвищується сечова кислота? Тут два варіанти:

або її багато утворюється в організмі;

або мало видаляється нирками.

Сечова кислота утворюється з пуринів — азотистих сполук, які необхідні для обміну речовин в клітині. До пуринам відносяться аденін, гуанін, гіпоксантин і ксантин — білкові "цеглинки", з яких збираються частинки ланцюгів ДНК і РНК.

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Пурини регулюють обмін речовин в клітині і передачу імпульсу по нервових волокнах. Загалом, пурини — штука потрібна.

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Третина сечової кислоти утворюється в організмі з пуринів, які ми отримуємо з їжею, а значить, на кількість сечової кислоти можна вплинути за допомогою правильного харчування. Головне джерело пуринів — все м'ясне і деякі сорти риб.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Знизивши вагу, ми досягнемо разом зі зниженням ваги зменшення концентрації сечової кислоти, але краще зниження ваги здійснювати під наглядом дієтолога, без голодування, так як голод знижує здатність нирок виводити сечову кислоту.

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Доцільним буде зменшити вміст жирної їжі, адже жири здатні блокувати виділення сечової кислоти, і обмеження вживання алкоголю (в пиві містяться пурини і алкоголь блокує виведення сечової кислоти!).

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І, до речі, кавау і чай можна вживати без обмежень - пурини, що містяться в них, не перетворюються на сечову кислоту і не мають жодного впливу на її концентрацію в крові!

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Дослідження показують, що у прихильників середземноморської дієти нижче ризик гіперурикемії. Присутність жирної риби в цій дієті не повинна лякати. Є дані, що сечова кислота з пуринів в основному утворюється з аденіну (м'ясо, крупи, соя), а от продукти багаті гуаніном (жирні риби з "металевим" відтінком) можна використовувати, не турбуючись про гіперурикемії.

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