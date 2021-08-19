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Диетолог раскрыла простое правило, которое поможет похудеть легко и без диет

Автор: Марина Настевич

Есть простое правило, разработанное изначально в Гарварде и успешно применяемое многими диетологами, которое позволит вам похудеть легко и без диет - это правило тарелки.

Подробностями этого метода поделилась врач-диетолог Екатерина Павлова в своем Instagram.

Используем правило тарелки:

Итак, суть метода - берем большую тарелку (если питание трехразовое) и смотрим, чем мы ее наполняем:

  • Половину тарелки должны составлять различные салаты или овощи.
  • 1/4 тарелки различные варианты белковых блюд, такие как рыба, морепродукты, птица или мясо.
  • Оставшуюся 1/4 часть заполняем гарниром (рис, картофель, гречка, макароны).
  • Добавляем к овощам ложку масла или к гарниру немного сливочного, масла гхи.

Этому принципу следуем и на завтрак, и на обед и на ужин. Не паримся насчёт количества еды, смотрим по ощущениям - чувства сильного голода быть не должно, но и чувства переедания тоже.

Есть некоторые индивидуальные моменты, например, часто я из ужина советую убрать углеводы, чтобы вес снижать. Кому-то же подходит ужин полностью по правилу тарелки.

Также важна работа ваших пищеварительных ферментов, как вся эта еда усваивается. Но снижать вес вы точно будете, если попробуете убрать все перекусы и последить за соблюдением этого правила.

Иллюстративное фото (instagram.com/ekaterinadiet)

Примерное меню, как это должно выглядеть:

Завтрак

  • Яйца всмятку
  • Хлебцы со сливочным маслом
  • Огурцы, томаты, морковь, нарезаны полосочками
  • Немного ягод


Обед

  • Кролик
  • Макароны из твёрдых сортов
  • Салат из свежей зелени и капусты, моркови с оливковым маслом


Ужин

  • Креветки на пару
  • Капуста брокколи на пару
  • Немного риса (можно рис убрать из ужина)


Самое важное здесь - следить за расположением еды на тарелке! И все! Никаких взвешиваний и подсчетов.

Напомним, ранее диетолог рассказала, в каких продуктах есть скрытый сахар.

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