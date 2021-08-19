Дієтолог розкрила просте правило, яке допоможе схуднути легко і без дієт

Є просте правило, розроблене спочатку в Гарварді і яке успішно застосовується багатьма дієтологами, що дозволить вам схуднути легко і без дієт - це правило тарілки.
Подробицями цього методу поділилася лікар-дієтолог Катерина Павлова у своєму Instagram.
Отже, суть методу - беремо велику тарілку (якщо харчування триразове) і дивимося, чим ми її наповнюємо:
Цьому принципу слідуємо і на сніданок, і на обід і на вечерю. Не паримося щодо кількості їжі, дивимося по відчуттях - почуття сильного голоду бути не повинно, але і почуття переїдання теж.
Є деякі індивідуальні моменти, наприклад, часто я з вечері раджу прибрати вуглеводи, щоб вагу знижувати. Комусь же підходить вечеря повністю за правилом тарілки.
Також важлива робота ваших травних ферментів, як вся ця їжа засвоюється. Але знижувати вагу ви точно будете, якщо спробуєте прибрати всі перекушування і постежити за дотриманням цього правила.
Ілюстративне фото (instagram.com/ekaterinadiet)
Зразкове меню, як це має виглядати:
Сніданок
Обід
Вечеря
Найважливіше тут - стежити за розташуванням їжі на тарілці! І все! Ніяких зважувань і підрахунків.
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