Диетолог рассказала, как легко омолодиться на три года: стоит попробовать

Еда - это здоровье и молодость (фото: pexels.com)

Не завидуйте тем, кто может есть весь фастфуд мира, запивать его алкоголем в немереных количествах, и при этом не поправляется. Почему? Потому что еда - это не только калории и вес. Еда, прежде всего, - это здоровье и самочувствие. А еще, не в последнюю очередь, еда - это молодость и долголетие!

Как легко омолодиться на три года

Пример тому - одно из последних научных исследований, участники которого омолодились аж на 3,23 года всего за… 8 недель!

Кто принимал участие в исследовании

В исследовании участвовали мужчины в возрасте от 50 до 72 лет (!). Это, на мой взгляд, очень важное замечание - ведь считается, что чем старше человек, тем медленнее он восстанавливается. Так что если вам еще нет и пятидесяти, то за такой же срок вы сможете достичь даже лучших результатов!

В чем заключался эксперимент по омоложению

Мужчины-участники 8 недель вели идеальную жизнь: высыпались, работали со стрессом, питались большим количеством овощей и зелени с достаточным содержанием белка и полезных жиров. В частности, их диета состояла из таких продуктов, как:

яйца (до 10 в неделю) печень темно-зеленые овощи и зелень другие разноцветные овощи семечки ягоды мясные продукты (без добавок антибиотиков) фрукты с низким гликемическим индексом полезные жиры разного вида зеленый чай Также исключались добавленный сахар в любом виде, алкоголь и молочные продукты.

Простые продукты творят чудеса (фото: pexels.com)

Плюс к этому участники должны были пить достаточно воды, спать не менее 7 часов в сутки и заниматься любой физической активностью на менее 30 минут в день.

И последний важный момент: их просили не есть на ночь, они могли есть с 7 до 19 часов (никакого экстрима из серии 16-8 и 18-6 по золотым принципам интервального голодания!).

И еще одна примечательная деталь: участники не принимали никакие добавки, витамины и прочие модные сейчас средства, разрекламированные производителями БАДов. Максимум, что разрешалось, так это мультивитаминки, витамины С, Д и Е - и только при условии, что эти витамины уже принимались участниками до эксперимента в течение длительного времени.

Да, в эксперимент по омоложению не брали тех, кто страдал от каких-то серьезных диагнозов типа иммунодефицитов, болезни Паркинсона, рассеянного склероза, заболеваний печени и почек и т.п. Потому как целью эксперимента было выяснить, как на обычного человека повлияют обычное ЗОЖ-питание, достаточное количество сна в совокупности с физической активностью.

Эксперимент по омоложению - итог

Всего 8 недель правильного образа жизни и питания - минус 3 с лишним года! Причем тестирования проводились на уровне ДНК!

Прошу еще заметить, что эксперимент не предлагал никаких крайностей, типа литра сельдереевого сока в день, пробежки по часу и миллион волшебных пилюлек! Нет. В эксперименте все, плюс-минус, строилось по тем простейшим принципам разделения тарелки, заботы о стабильном сахаре в крови и насыщении себя всем самым полезным из… самых обычных продуктов питания!

Вот так… а вы говорите: "Зачем мне все это правильное питание?".