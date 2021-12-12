Поддерживает печень и выводит токсины: нутрициолог назвала одно простое средство  

Если и есть растение, которое помогает как оздоровиться, так и омолодиться, то это алое вера! В мире насчитывается от 250 до 350 разновидностей алое и только 15 из них используют в лечебных целях.

Лечебными свойствами обладают алоэ вера и алое древовидное: первое успешнее лечит болезни внутренних органов, а второе - болезни кожи.