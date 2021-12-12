Поддерживает печень и выводит токсины: нутрициолог назвала одно простое средство
Если и есть растение, которое помогает как оздоровиться, так и омолодиться, то это алое вера! В мире насчитывается от 250 до 350 разновидностей алое и только 15 из них используют в лечебных целях.
Лечебными свойствами обладают алоэ вера и алое древовидное: первое успешнее лечит болезни внутренних органов, а второе - болезни кожи.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
Алое (фото: instagram.com/evgeniia_health)
В алое вера входят:
- Витамины А, группы В, С, Е.
- Микроэлементы и минеральные вещества - кальций, калий, магний, хром, цинк и др.
- Флавониды, антиоксиданты и органические кислоты.
- Клетчатка, полисахариды, ферменты.
Полезные свойства алое:
- Бактерицидное и противовоспалительное - благодаря этим свойствам, растение используется в стоматологии для лечения десен, а также применяется для кожи головы, для устранения себореи и перхоти.
- Тонизирующее и антиоксидантное - именно поэтому алоэ входит в состав многих косметических средств. Растение оказывает благотворное влияние на кожу, оздоравливая и омолаживая ее, устраняя несовершенства и мелкие морщины.
- Регенерирующее и ранозаживляющее. Растение способно ускорять регенерацию кожи, поэтому является незаменимым для заживления ссадин, повреждений, ожогов, мозолей.
И для здоровья, и для красоты (фото: pexels.com)
Сок алое при приеме внутрь
- ускоряет регенерацию слизистой жкт
- обладает мягким желчегонным
- слабительным действием
- мочегонным действием
- поддерживает работу печени
- благодаря бактерицидным свойствам, применяют при стрептококковых и стафилококковых инфекциях
- поддерживает водный баланс и температуру тела
- хорошо восстанавливает баланс электролитов после интенсивных тренировок
- стабилизирует уровень сахара в крови
- помогает выводить токсины из организма
Как принимать сок алое
Принимать по 1 ст. л. концентрата 2-3 раза в день.
Противопоказания:
- АИЗ, так как оказывает иммуномодулирующее действие
- повышенная секреция пищеварительных желез
- диарея
- геморрой
- нарушение проходимости кишечника, болезнь Крона
- язвенный колит
- аппендицит
- боли в животе неясного генеза
- беременность
- гипертония
- нарушение функции почек
Перед приемом проконсультируйтесь со своим врачом.
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