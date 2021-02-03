Диетолог рассказала о влиянии на здоровье самого распространенного минерала в организме

Кальций – это самый распространенный минерал в нашем организме, который выполняет множество жизненно важных функций. О том, как увеличить усвоение этого минерального вещества рассказала диетолог Ольга Безугла.

По словам специалиста, он важен для свертывания крови, для сокращения мышц, а также для передачи сигналов нервной системы.

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99% всего кальция в нашем организме хранится в наших костях, которые действуют как резервуар для кальция, высвобождая больше минерала, когда это необходимо.



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Если потребление кальция с пищей низкое, кальций будет мобилизован из скелета для поддержания циркулирующего уровня в крови. В таком случае низкое потребление пищи со временем может привести к деминерализации скелета и повысить риск остеопороза.

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Постоянное употребление многих лекарств, в том числе антацидов, слабительных и стероидов, вызывает отрицательный баланс кальция из-за снижения абсорбции и увеличения экскреции (выведения) .

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Нарушение всасывания. Расстройства пищеварения, снижающие всасывание жиров, резко снижают биодоступность кальция из пищевых источников. Неабсорбированные жиры связывают кальций, делая его недоступным для усвоения.



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Дефицит витамина D, распространенный среди людей среднего и пожилого возраста и среди населения в целом в темные зимние месяцы, снижает усвоение кальция из рациона.

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У людей с атрофическим гастритом (часто встречается у пожилых людей) потеря секреции кислоты желудочного сока снижает всасывание кальция из рациона.

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В период менопаузы потеря эстрогена ускоряет выведение кальция из скелета и значительно увеличивает выведение с мочой. До 15–20% минеральной плотности костной ткани скелета может быть потеряно в течение 4–6 лет после менопаузы.

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В целом биодоступность кальция из молочных продуктов и большинства кальциевых добавок составляет примерно 25–35%. Кальций из растительных источников, как правило, менее биодоступен из-за наличия клетчатки, фитиновой кислоты и оксалатов.

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Оптимально постараться сбалансировать свой рацион максимально учитывая особенности усвоения.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко предложила список продуктов, богатых ценной клетчаткой.

К слову, нутрициолог Анна Никольская поделилась чек-листом детокс-продуктов.