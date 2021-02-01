Помогает похудеть и разгоняет метаболизм: топ продуктов, богатых клетчаткой от диетолога

Клетчатка очень важна в рационе современного человека. Она помогает в процессе похудения, помогает контролировать уровень глюкозы в крови и клетчатка главный инструмент в борьбе с запорами (но не единственный. Если у вас есть такая проблема, обратите внимание на количество выпиваемой воды в течение дня и на жирность своего рациона). О том, какие продукты ею богаты рассказала диетолог Ольга Усенко.

Эксперт перечислила топ продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые можно найти в любое время года и которые финансово доступные для каждого.

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Есть рекомендации потреблять около 14 граммов клетчатки на каждые 1000 калорий, которые вы потребляете ежедневно. Это составляет примерно 24 грамма клетчатки для женщин и 38 граммов для мужчин.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Когда мы потребляем нужно количество пищевых волокон, то у нас появляются некие преимущества:

1. Снижение холестерина. Присутствие клетчатки в пищеварительном тракте может помочь снизить абсорбцию холестерина в организме.

2. Более легкое похудение. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты и овощи, как правило, менее калорийны и дают ощущение сытости на более длительный промежуток времени.

3. Увеличение объема продуктов распада (каловых масс). Те, кто борется с запорами или в целом с вялым пищеварением, должны захотеть добавить в свой рацион клетчатку. Клетчатка естественным образом увеличивает объем каловых масс.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Помощь в контроле уровня сахара в крови. Организму потребуется больше времени, чтобы расщепить продукты с высоким содержанием клетчатки. Это помогает поддерживать более постоянный уровень сахара в крови.

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Клетчатка приносит много пользы для здоровья, но важно постепенно в течение нескольких дней увеличивать её потребление, чтобы избежать побочных эффектов, таких как вздутие живота и газы. Топ продуктов-лидеров по содержанию клетчатки.

Груша

Авокадо

Яблоко

Бананы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Морковь

Свекла

Брокколи

Чечевица

Фасоль

Горох

Нут

Овес

Миндаль

Семена подсолнуха

Темный шоколад (более 85% какао)

В целом во всех цельных растительных продуктах вы найдете много клетчатки — каши, овощи, картофель, фрукты, ягоды.

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