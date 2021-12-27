ru ua
Пн, 27 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Диетолог развенчала популярные мифы о еде, которые сбивают нас с толку

Новина українською →
Понедельник 27 декабря 2021 08:24
Диетолог развенчала популярные мифы о еде, которые сбивают нас с толку Иллюстративное фото (instagram.com/dietolog_sheremeteva)
Автор: Марина Настевич

О еде существует столько мифов, что в них можно просто утонуть. Испугаться правильного питания, запутаться в неем, и больше никогда не захотеть разбираться вот в этом вот всем. На самом деле не всее так сложно, как нам часто преподносят разные доморощенные эксперты.

Диетолог Кристина Шереметьева разобрала в Instagram основные заблуждения о еде, которые сбивают нас с толку.

Зелееный чай сжигает жир

Нет, не сжигает. Но он хорошо утоляет жажду даже на клеточном уровне. Его приравнивают к воде. Если суточная норма воды у нас в среднем 2,5л, то мы можем выпивать 1,5л воды и 1л зелёного чая. А ещё зелёный чай богат полифенолами, которые нейтрализуют действие липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина). Это профилактика против образования в артериях атеросклеротических бляшек.

Соки можно пить сколько угодно

1 стакан в день и не более. Об этом говорит даже ВОЗ. И не магазинный, домашний, без добавления лишнего сахара. Но лучше выбирать целые фрукты, потому что в них, в отличие от соков, есть клетчатка, которая помогает контролировать аппетит, снижает гликемическую нагрузку и необходима для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.

Диетолог развенчала популярные мифы о еде, которые сбивают нас с толку

Иллюстративное фото (pexels.com)

На жидких диетах уменьшается желудок

Желудок – это мешок из мышц, который растягивается, когда в него попадает еда. Но потом он снова возвращается к прежним размерам. Физически уменьшить желудок можно только посредством операции. При правильном питании мы привыкаем есть немного, но часто. Потому нам и кажется, что желудок уменьшился.

В рыбе нет жира и холестерина

Жиры в рыбе всё-таки есть, но это полезные, нужные нам ненасыщенные жиры. В сёмге, макрели, сельди, лососе, анчоусах много жирных кислот Омега-3. Эти жиры поддерживают красоту нашей кожи, здоровье сердца, помогают худеть.

Похудеть можно локально. Убрать отдельно живот или "уши" на бедрах

Локально похудеть НЕЛЬЗЯ! Кроме липосакции, которая дает ужасные побочные эффекты, поэтому ее категорически не советую. Жир снижается во всем теле равномерно, причем на бедрах и животе в последнюю очередь. Только снижая общий жировой компонент в какой то момент (последний) уйдут живот и бедра.

Диетолог развенчала популярные мифы о еде, которые сбивают нас с толкуДиетолог развенчала популярные мифы о еде, которые сбивают нас с толкуИллюстративное фото (instagram.com/dietolog_sheremeteva)

Напомним, ранее диетолог озвучила главные правила здорового завтрака и предложила вкусные варианты.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Советы диетолога
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине резко изменится погода на Новый год: синоптики обновили прогноз
В Украине резко изменится погода на Новый год: синоптики обновили прогноз