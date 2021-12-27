ru ua
Пн, 27 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дієтолог розвінчала популярні міфи про їжу, які збивають нас з пантелику

Новость на русском →
Понеділок 27 грудня 2021 08:24
Дієтолог розвінчала популярні міфи про їжу, які збивають нас з пантелику Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog_sheremeteva)
Автор: Марина Настевич

Про їжу існує стільки міфів, що в них можна просто потонути. Злякатися правильного харчування, заплутатися в ньому, і більше ніколи не захотіти розбиратися ось в цьому ось всьому. Насправді не все так складно, як нам часто підносять різні доморощені експерти.

Дієтолог Христина Шереметьєва розібрала в Instagram основні помилки про їжу, які збивають нас з пантелику.

Зелений чай спалює жир

Ні, не спалює. Але він добре втамовує спрагу навіть на клітинному рівні. Його прирівнюють до води. Якщо добова норма води у нас в середньому 2,5 л, то ми можемо випивати 1,5 л води і 1 л зеленого чаю. А ще зелений чай багатий поліфенолами, які нейтралізують дію ліпопротеїнів низької щільності (поганого холестерину). Це профілактика проти утворення в артеріях атеросклеротичних бляшок.

Соки можна пити скільки завгодно

1 стакан в день і не більше. Про це говорить навіть ВООЗ. І не магазинний, домашній, без додавання зайвого цукру. Але краще вибирати цілі фрукти, тому що в них, на відміну від соків, є клітковина, яка допомагає контролювати апетит, знижує глікемічне навантаження і необхідна для підтримки здорової мікрофлори кишечника.

Дієтолог розвінчала популярні міфи про їжу, які збивають нас з пантелику

Ілюстративне фото (pexels.com)

На рідких дієтах зменшується шлунок

Шлунок - це мішок з м'язів, який розтягується, коли в нього потрапляє їжа. Але потім він знову повертається до колишніх розмірів. Фізично зменшити шлунок можна тільки за допомогою операції. При правильному харчуванні ми звикаємо їсти небагато, але часто. Тому нам і здається, що шлунок зменшився.

У рибі немає жиру і холестерину

Жири в рибі все-таки є, але це корисні, потрібні нам ненасичені жири. У сьомзі, макрелі, оселедці, лососі, анчоусах багато жирних кислот Омега-3. Ці жири підтримують красу нашої шкіри, здоров'я серця, допомагають худнути.

Схуднути можна локально. Прибрати окремо живіт або "вуха" на стегнах

Локально схуднути не можна! Крім ліпосакції, яка дає жахливі побічні ефекти, тому її категорично не раджу. Жир знижується у всьому тілі рівномірно, причому на стегнах і животі в останню чергу. Тільки знижуючи загальний жировий компонент в якийсь момент (останній) підуть живіт і стегна.

Дієтолог розвінчала популярні міфи про їжу, які збивають нас з пантеликуДієтолог розвінчала популярні міфи про їжу, які збивають нас з пантеликуІлюстративне фото (instagram.com/dietolog_sheremeteva)

Нагадаємо, раніше дієтолог озвучила головні правила здорового сніданку і запропонувала смачні варіанти.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Поради дієтолога
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні різко зміниться погода на Новий рік: синоптики оновили прогноз
В Україні різко зміниться погода на Новий рік: синоптики оновили прогноз