Диеты не помогут: нутрициолог дала советы, как избавиться от пищевой зависимости

Тяжелые десерты заменить более легкими – например, на ПП желе, суфле, мармелад.

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Копченые и соленые продукты – на отварное мясо со специями, буженину домашнего изготовления.

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Жирное и жареное – блюдами из духовки или гриля.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Полностью исключить из рациона следует сахар, майонез, кетчуп и другие соусы.

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Употреблять больше зелени, овощей, свежих фруктов.

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Стараться готовить самостоятельно, не используя полуфабрикаты: есть много рецептов простых и полезных блюд, которые позволят питаться разнообразно, но в то же время правильно.

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Не стоит забывать и о напитках. Основа – вода.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Необходимо полностью исключить подслащенные напитки, заменив их на зеленый или черный чай, редко кофе без сахара. В чай можно добавлять свежие и сушеные ягоды, мяту, чабрец, ромашку и другие травы – это придаст напитку не только душистый аромат, но и наделит его полезными свойствами.