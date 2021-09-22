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Диеты не помогут: нутрициолог дала советы, как избавиться от пищевой зависимости

Автор: Марина Настевич

Как избавиться от пищевой зависимости? Первое, что необходимо сделать – скорректировать свой рацион. Строгие диеты не помогут, так как неизбежно будет срыв.

Начните с пересмотра продуктового набора, советует в Instagram нутрициолог Светлана Никитчук.

Тяжелые десерты заменить более легкими – например, на ПП желе, суфле, мармелад.

Копченые и соленые продукты – на отварное мясо со специями, буженину домашнего изготовления.

Жирное и жареное – блюдами из духовки или гриля.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Полностью исключить из рациона следует сахар, майонез, кетчуп и другие соусы.

Употреблять больше зелени, овощей, свежих фруктов.

Стараться готовить самостоятельно, не используя полуфабрикаты: есть много рецептов простых и полезных блюд, которые позволят питаться разнообразно, но в то же время правильно.

Не стоит забывать и о напитках. Основа – вода.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Необходимо полностью исключить подслащенные напитки, заменив их на зеленый или черный чай, редко кофе без сахара. В чай можно добавлять свежие и сушеные ягоды, мяту, чабрец, ромашку и другие травы – это придаст напитку не только душистый аромат, но и наделит его полезными свойствами.

Напомним, ранее диетолог Светлана Фус рассказала об особенностях питания с наступлением холодов.

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