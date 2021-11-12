Дисфункция надпочечников и недостаток элементов: врач предупредила, о чем может говорить тяга к сладкому

Как отказаться от сладкого (фото: pexels.com)

Простой список: какие продукты помогут ослабить тягу к сладостям

Цельные белково-жировые продукты с порцией некрахмалистых овощей или зелени на завтрак насыщают и позволяют обойтись без перекусов, для которых частенько и покупаются сладости.

2/3 тарелки должны занимать овощи, 1/3 - цельные жирные продукты и белок.

Некрахмалистые - это овощи, которые растут над землей. Из корнеплодов можно те, которые едят сырыми: морковь, репу, топинамбур. Любая свежая листовая зелень очень приветствуется.

Но если ранее вы обходились на завтрак чашкой кофе или порцией мюсли, переходите на большое количество насыщенных жиров постепенно.

После завтрака можно десерт на выбор: 1 фрукт, горсть ягод, 2 дольки горького шоколада. Предпочтение отдавайте фруктам с низким содержанием фруктозы и ягодам, растущим на земле.

Ваша цель - насытиться и забыть о еде на 3-4 часа.

На ужин - никаких сладостей, даже сухофруктов (фото: pexels.com)

Контролируйте углеводы на ужин. Уберите конфеты, сахар, сухофрукты, сладкие напитки. Сократите количество сложных углеводов: крахмалистых овощей, бобовых, злаков.

Пример идеального ужина: салат из некрахмалистых овощей с масляной заправкой и запеченная рыба.

Если такой вариант приведет к тому, что вам будет тяжело заснуть или вы будете просыпаться ночью, верните немного полезных углеводов (некрахмалистые овощи, пара ложек гречки).

Притупить чувство голода в вечернее время можно при помощи 1 ч. л. масла: сливочного, кокосового. Ее нужно просто рассосать во рту.

Если нет непереносимости, замочите с вечера 15-20 орешков и ешьте по 2-3 штучки, когда вам захочется перекусить между приемами пищи.

Орехи содержат жир, белок и клетчатку.

Бразильский орех - 67% жира Грецкий орех - 64% жира Кедровые орехи - 60% жира Миндаль - 50% жира

Фисташки и кешью менее предпочтительны, т. к. в них мало жиров, а углеводов больше чем в остальных.

Для перекуса - немного орехов (фото: pexels.com)

Тяга к тортикам часто говорит о субклинической дисфункции надпочечников. А значит, вам показаны любые антистрессмероприятия и релакс.

А значит, вам показаны любые антистрессмероприятия и релакс. Низкий уровень хрома способствует тяге к сладкому. Если дефицит подтвержден лабораторно, тут помогут нутрицевтики.

А еще составьте список дел, котоыре приносят вам удовольствие, кроме потребления еды и алкоголя. Когда захочется поесть или выпить, загляните в него.