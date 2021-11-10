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Топ-6: нутрициолог назвала незаменимые средства для крепкого иммунитета

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Среда 10 ноября 2021 19:01
Топ-6: нутрициолог назвала незаменимые средства для крепкого иммунитета Как укрепить иммунитет (фото: pexels)
Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы укрепить иммунитет осенью и зимой, нужно добавить в свой ежедневный рацион натуральные здоровые продукты.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова назвала свой фуд-топ, который она советует использовать в холода.

Топ-6: нутрициолог назвала незаменимые средства для крепкого иммунитетаИммунитет: многое зависит от рациона (фото: pexels)

Топ-6 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет зимой

  • Масло черного тмина. "Лекарство от всех болезней, кроме смерти". Признано эффективным средством против коронавируса.
  • Лецитин подсолнечника. Самое главное средство для восстановления и поддержки печени.
  • Масло гхи. Необходимо для качественной работы всех систем организма, в зимний период - идеальный источник жиров. Жиры - это гармоничная женская гормональная система и наша крепкая нервная система.
  • Тыквенное масло из штирийской тыквы. Используется для налаживания желчеоттока. Помогает при аллергиях, дерматитах, простатите, заболеваниях легких; для роста волос. И вообще - оно очень вкусное.
  • Жир печени трески. Источник Омега-3, натурального витамина D и А.
  • Соль эпсома. Насыщает организм незаменимым магнием и серой, выводит токсины.

Раньше нутрициолог рассказала, как помочь сухой коже осенью.

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