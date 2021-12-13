Дневная норма витамина С: нутрициолог рассказала, какой фрукт нужен зимой каждому

Любите цитрусовые, но хочется разнообразия? Помимо мандаринов с апельсинами, в магазинах давно можно купить кое-что пооригинальнее. Например, похожий на ядро для метания фрукт помело.

На вкус он немного напоминает грейпфрут, но слаще, а горчинка менее выражена, особенно - если очистить его от пленок.