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Дневная норма витамина С: нутрициолог рассказала, какой фрукт нужен зимой каждому

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 20:01
Дневная норма витамина С: нутрициолог рассказала, какой фрукт нужен зимой каждому Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Любите цитрусовые, но хочется разнообразия? Помимо мандаринов с апельсинами, в магазинах давно можно купить кое-что пооригинальнее. Например, похожий на ядро для метания фрукт помело.

На вкус он немного напоминает грейпфрут, но слаще, а горчинка менее выражена, особенно - если очистить его от пленок.

Помело на самом деле - родитель грейпфрута и один из самых крупных цитрусовых фруктов на Земле, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова. Она добавила, что помело может покрыть суточную потребность в витамине С.

Дневная норма витамина С: нутрициолог рассказала, какой фрукт нужен зимой каждомуЦитрусовые (фото: pexels.com)

Чем же полезен этот цитрус?

  • Помело содержит большое количество витамина С, достаточно съесть несколько долек - и дневная норма у вас в кармане.
  • Кроме того, в нем содержится достаточно широкий спектр других витаминов: A, B1, B2, B5, а также минеральных веществ: железо, фосфор, натрий, калий и кальций, большое количество фолиевой кислоты.
  • Несомненно, как и во всех цитрусовых, польза помело в содержании эфирных масел и другие органических кислот.

Как есть и хранить помело

  1. Есть помело лучше в свежем виде, как и любой другой фрукт.
  2. Но и в приготовлении некоторых блюд он великолепно дополняет вкус - салаты, десерты (мармелад и джем благодаря пектину в мякоти), также сочетается с мясом, рыбой и любыми морепродуктами.
  3. Очищенный плод лучше хранить в холодильнике лишь несколько дней.
  4. А в целом виде фрукт может храниться до месяца при комнатной температуре.

Фрукт малокалориен (около 38 ккал на 100 г) и поэтому можно смело включать его в рацион при снижении веса, а также есть людям с сахарным диабетом, благодаря низкому ГИ.

Раньше нутрициолог рассказала, как поддержать печень зимой.

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