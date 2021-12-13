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Денна норма вітаміну С: нутриціолог розповіла, який фрукт потрібен взимку кожному

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Понеділок 13 грудня 2021 20:01
Денна норма вітаміну С: нутриціолог розповіла, який фрукт потрібен взимку кожному Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Тетяна Турчанікова

Любите цитрусові, але хочеться різноманітності? Крім мандаринів з апельсинами, в магазинах давно можна купити дещо пооригінальніше. Наприклад, схожий на ядро для метання фрукт помело.

На смак він трохи нагадує грейпфрут, але солодший, а гірчинка менш виражена, особливо - якщо очистити його від плівок.

Помело насправді - батько грейпфрута і один з найбільших цитрусових фруктів на землі, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова. Вона додала, що помело може покрити добову потребу у вітаміні С.

Денна норма вітаміну С: нутриціолог розповіла, який фрукт потрібен взимку кожномуЦитрусові (фото: pexels.com)

Чим же корисний цей цитрус?

  • Помело містить велику кількість вітаміну С, досить з'їсти кілька часточок - і денна норма у вас в кишені.
  • Крім того, в ньому міститься досить широкий спектр інших вітамінів: A, B1, B2, B5, а також мінеральних речовин: залізо, фосфор, натрій, калій і кальцій, велика кількість фолієвої кислоти.
  • Безсумнівно, як і у всіх цитрусових, користь помело в вмісті ефірних масел і інші органічних кислот.

Як їсти і зберігати помело

  1. Їсти помело краще в свіжому вигляді, як і будь-який інший фрукт.
  2. Але і в приготуванні деяких страв він чудово доповнює смак - салати, десерти (мармелад і джем завдяки пектину в м'якоті), також поєднується з м'ясом, рибою і будь-якими морепродуктами.
  3. Очищений плід краще зберігати в холодильнику лише кілька днів.
  4. А в цілому вигляді фрукт може зберігатися до місяця при кімнатній температурі.

Фрукт малокалорійний (близько 38 ккал на 100 г) і тому можна сміливо включати його в раціон при зниженні ваги, а також їсти людям з цукровим діабетом, завдяки низькому ГІ.

Раніше нутриціолог розповіла, як підтримати печінку взимку.

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