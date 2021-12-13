Денна норма вітаміну С: нутриціолог розповіла, який фрукт потрібен взимку кожному

Любите цитрусові, але хочеться різноманітності? Крім мандаринів з апельсинами, в магазинах давно можна купити дещо пооригінальніше. Наприклад, схожий на ядро для метання фрукт помело.

На смак він трохи нагадує грейпфрут, але солодший, а гірчинка менш виражена, особливо - якщо очистити його від плівок.