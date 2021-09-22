Добавьте эти продукты: врач рассказала, что делать при запорах беременным

Частая проблема будущих мамочек - нарушение стула. Чаще всего, это вызвано такими причинами: гигантское количество прогестерона снижает моторику, поджатие кишечника растущей маткой и нарушение привычной перистальтики.
Добавим сюда уменьшение движения (страх или реальная угроза невынашивания) и изменение в питании (пищевые причуды беременных, типа селедки с клубникой), рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
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