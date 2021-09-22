Додайте ці продукти: лікар розповіла, що робити при запорах вагітним

Часта проблема майбутніх матусь - порушення стільця. Найчастіше, це викликано такими причинами: гігантська кількість прогестерону знижує моторику, підтискання кишечника зростаючою маткою і порушення звичної перистальтики.
Додамо сюди зменшення руху (страх або реальна загроза невиношування) і зміна в харчуванні (харчові примхи вагітних, типу оселедця з полуницею), розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
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