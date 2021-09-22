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Додайте ці продукти: лікар розповіла, що робити при запорах вагітним

Автор: RBC.UA

Часта проблема майбутніх матусь - порушення стільця. Найчастіше, це викликано такими причинами: гігантська кількість прогестерону знижує моторику, підтискання кишечника зростаючою маткою і порушення звичної перистальтики.

Додамо сюди зменшення руху (страх або реальна загроза невиношування) і зміна в харчуванні (харчові примхи вагітних, типу оселедця з полуницею), розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Щоб вагітність протікала комфортно (фото: pexels.com)

Найкраще на осінь: нутриціолог дала рецепт простого блюда для прискорення метаболізму

Запори при вагітності: що робити⠀

  • Питний режим (30мл / кг / добу).
  • Зменшення кофеїну (ще більше зневоднює).
  • Буряк, слива в раціоні кожен день (коли я була вагітною, то без вінегрету не було і дня).
  • Лецитин 600-1200 мг з кожною їжею (зробить жовч рідшою).
  • Магній цитрат 400-600 мг / добу (також знижує гіпертонус матки).
  • Вітамін С у вигляді аскорбінової кислоти 500-2000 мг / добу (якщо немає гастритів і виразок).
  • Розчинні харчові волокна, але не висівки.

Раніше нутриціолог назвала один-єдиний продукт для сяючої шкіри.

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