Длительный эффект: диетолог рассказала, что помогает дольше чувствовать сытость

Все мы знаем, что есть пища, которая может нас быстро насытить и есть так же пища, которая может достаточно быстро вызвать чувство голода. Одной из причин может быть, так называемый, гликемический индекс (ГИ) продуктов, и вы наверняка слышали уже о нем?

Как пища влияет на показатели глюкозы в крови рассказала в Instagram диетолог Ольга Безугла.

Так вот, пища с высоким ГИ может давать более быстрое насыщение, но в то же время ненадолго, и после такой пищи нам, как правило, быстро хочется есть! Все эти эффекты за счет повышения и снижения глюкозы крови.



Гликемический индекс - это примерная скорость расщепления углеводсодержащих продуктов в сравнении со скоростью расщепления глюкозы.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Максимальное значение ГИ - 100.



Существует три группы продуктов:

с высоким ГИ- от 70;

с средним ГИ 56-69;

с низким ГИ (до 55).

Что может влиять на гликемичсекий индекс?

Степень зрелости продуктов: фруктов и ягод. Чем спелее фрукт или ягоды, тем больше в них накапливается сахаров, тем выше ГИ.

Методы готовки. Чем больше воды используется для приготовления пищи, тем быстрее идет гидролиз полисахаридов до моно-, ди- и олигосахаридов. Именно поэтому вареные овощи имеют более высокий ГИ, чем приготовленные на пару или жареные.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Температура пищи. Холодная пища обладает более низким ГИ, чем горячая.

Степень измельчения продукта. Чем сильнее измельчен продукт, тем выше его ГИ, например, ГИ картошки пюре выше чем отварного картофеля.

Добавление соли или специй.

Употребление с другими продуктами в пределах одной трапезы. Пищевые волокна, белки и жиры в пище замедляют всасывание углеводов и снижают ГИ.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)