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Длительный эффект: диетолог рассказала, что помогает дольше чувствовать сытость

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Среда 10 ноября 2021 08:38
Длительный эффект: диетолог рассказала, что помогает дольше чувствовать сытость Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Все мы знаем, что есть пища, которая может нас быстро насытить и есть так же пища, которая может достаточно быстро вызвать чувство голода. Одной из причин может быть, так называемый, гликемический индекс (ГИ) продуктов, и вы наверняка слышали уже о нем?

Как пища влияет на показатели глюкозы в крови рассказала в Instagram диетолог Ольга Безугла.

Так вот, пища с высоким ГИ может давать более быстрое насыщение, но в то же время ненадолго, и после такой пищи нам, как правило, быстро хочется есть! Все эти эффекты за счет повышения и снижения глюкозы крови.

Гликемический индекс - это примерная скорость расщепления углеводсодержащих продуктов в сравнении со скоростью расщепления глюкозы.

Длительный эффект: диетолог рассказала, что помогает дольше чувствовать сытость
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Максимальное значение ГИ - 100.

Существует три группы продуктов:

  • с высоким ГИ- от 70;
  • с средним ГИ 56-69;
  • с низким ГИ (до 55).

Что может влиять на гликемичсекий индекс?

  • Степень зрелости продуктов: фруктов и ягод. Чем спелее фрукт или ягоды, тем больше в них накапливается сахаров, тем выше ГИ.
  • Методы готовки. Чем больше воды используется для приготовления пищи, тем быстрее идет гидролиз полисахаридов до моно-, ди- и олигосахаридов. Именно поэтому вареные овощи имеют более высокий ГИ, чем приготовленные на пару или жареные.

Длительный эффект: диетолог рассказала, что помогает дольше чувствовать сытость

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Температура пищи. Холодная пища обладает более низким ГИ, чем горячая.
  • Степень измельчения продукта. Чем сильнее измельчен продукт, тем выше его ГИ, например, ГИ картошки пюре выше чем отварного картофеля.
  • Добавление соли или специй.
  • Употребление с другими продуктами в пределах одной трапезы. Пищевые волокна, белки и жиры в пище замедляют всасывание углеводов и снижают ГИ.

Длительный эффект: диетолог рассказала, что помогает дольше чувствовать сытость

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Время прохождения пищи по ЖКТ. Чем быстрее поступает пища из желудка в кишечник, тем сильнее она повышает уровень глюкозы в крови, поэтому жидкая пища (например, фруктовые соки) имеют более высокий ГИ, чем твердая пища (свежий фрукт).
  • Содержания клетчатки. Чем больше пищевых волокон клетчатки в пище, тем дольше она усваивается и ниже ее ГИ.

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко рассказала правду о йогуртах.

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