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Самый полезный вариант: диетолог раскрыла всю правду о йогуртах и дала советы по употреблению

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Вторник 28 сентября 2021 08:38
Самый полезный вариант: диетолог раскрыла всю правду о йогуртах и дала советы по употреблению Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Йогурт – полезный продукт диетического рацина, но тольри условии правильного состава. Как же выбрать лучший вариант и что с ним готовить?

На эти вопросы ответила в Instagram нутрициолог Ольга Усенко.

Йогурт и как его внедрить в свой рацион? В составе йогурта не должно быть ничего, кроме: молоко и его производных, закваска. Йогурт может быть разной жирности, и от жирности будет меняться набор производных молока (сливки, разная жирность самого молока).

Сейчас есть на полках варианты йогуртов с наполнителями, но без сахара, но все же лучше наполнять йогурт самостоятельно.

Самый полезный вариант: диетолог раскрыла всю правду о йогуртах и дала советы по употреблению
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как использовать йогурт?

  • йогурт можно взять на перекус как самостоятельное блюдо, но это будет не так сытно и голод может вас настичь уже через час
  • йогурт можно сочетать с семенами/орехами и сухофруктами
  • йогурт можно сочетать с фруктами и семенами/орехами
  • йогурт хорошо сочетается с бананом и семенам/орехами
  • кто не любит орехи, можно просто йогурт с сухофруктами/фруктами/ягодами

Йогурт так же можно использовать как заправку в салат, но тогда это должен быть жирный йогурт (10% и выше).

Самый полезный вариант: диетолог раскрыла всю правду о йогуртах и дала советы по употреблению

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Йогурт можно добавлять в творог на завтрак, для того, чтобы творог был более кремовый и приятной текстуры. На йогурте можно делать смузи и разные пп-дессерты.

Сколько в день йогурта будет достаточно?

Если это жирный йогурт "греческий", то до 100 г. Если это питьевой йогурт, жирность которого до 3%, тогда до 300 мл можно в день стабильно.

Самый полезный вариант йогурта будет тот, который вы сделаете сами.

Напомним, что ранее диетолог тина Фиалкова научила не переедать запрещенкой осенью.

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