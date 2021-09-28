Самый полезный вариант: диетолог раскрыла всю правду о йогуртах и дала советы по употреблению

Йогурт – полезный продукт диетического рацина, но тольри условии правильного состава. Как же выбрать лучший вариант и что с ним готовить?

Йогурт и как его внедрить в свой рацион? В составе йогурта не должно быть ничего, кроме: молоко и его производных, закваска. Йогурт может быть разной жирности, и от жирности будет меняться набор производных молока (сливки, разная жирность самого молока).



Сейчас есть на полках варианты йогуртов с наполнителями, но без сахара, но все же лучше наполнять йогурт самостоятельно.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как использовать йогурт?

йогурт можно взять на перекус как самостоятельное блюдо, но это будет не так сытно и голод может вас настичь уже через час

йогурт можно сочетать с семенами/орехами и сухофруктами

йогурт можно сочетать с фруктами и семенами/орехами

йогурт хорошо сочетается с бананом и семенам/орехами

кто не любит орехи, можно просто йогурт с сухофруктами/фруктами/ягодами

Йогурт так же можно использовать как заправку в салат, но тогда это должен быть жирный йогурт (10% и выше).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Йогурт можно добавлять в творог на завтрак, для того, чтобы творог был более кремовый и приятной текстуры. На йогурте можно делать смузи и разные пп-дессерты.



Сколько в день йогурта будет достаточно?

Если это жирный йогурт "греческий", то до 100 г. Если это питьевой йогурт, жирность которого до 3%, тогда до 300 мл можно в день стабильно.



Самый полезный вариант йогурта будет тот, который вы сделаете сами.