Довготривалий ефект: дієтолог розповіла, що допомагає довше відчувати ситість
Всі ми знаємо, що є їжа, яка може нас швидко наситити і є так само їжа, яка може досить швидко викликати почуття голоду. Однією з причин може бути, так званий, глікемічний індекс (ГІ) продуктів, і ви напевно чули вже про нього?
Як їжа впливає на показники глюкози в крові Instagram дієтолог Ольга Безугла.
Так ось, їжа з високим ГІ може давати більш швидке насичення, але в той же час ненадовго, і після такої їжі нам, як правило, швидко хочеться їсти! Всі ці ефекти за рахунок підвищення і зниження глюкози крові.
Глікемічний індекс - це приблизна швидкість розщеплення вуглеводовмістних продуктів в порівнянні зі швидкістю розщеплення глюкози.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Максимальне значення ГІ - 100.
Існує три групи продуктів:
- з високим ГІ - від 70;
- з середнім ГІ 56-69;
- з низьким ГІ (до 55).
Що може впливати на глікемічний індекс?
- Ступінь зрілості продуктів: фруктів і ягід. Чим більзрілий фрукт або ягоди, тим більше в них накопичується цукрів, тим вище ГІ.
- Методи готування. Чим більше води використовується для приготування їжі, тим швидше йде гідроліз полісахаридів до моно-, ді - і олігосахаридів. Саме тому варені овочі мають більш високий ГІ, ніж приготовані на пару або смажені.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Температура їжі. Холодна їжа має більш низьким ГІ, ніж гаряча.
- Ступінь подрібнення продукту. Чим сильніше подрібнений продукт, тим вище його ГІ, наприклад, ГІ картоплі пюре вище ніж відвареної картоплі.
- Додавання солі або спецій.
- Вживання з іншими продуктами в межах однієї трапези. Харчові волокна, білки і жири в їжі уповільнюють всмоктування вуглеводів і знижують ГІ.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Час проходження їжі по шлунково-кишкового тракту. Чим швидше надходить їжа зі шлунка в кишечник, тим сильніше вона підвищує рівень глюкози в крові, тому рідка їжа (наприклад, фруктові соки) мають більш високий ГІ, ніж тверда їжа (свіжий фрукт).
- Вмісту клітковини. Чим більше харчових волокон клітковини в їжі, тим довше вона засвоюється і нижче її ГІ.
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