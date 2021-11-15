Должны быть на кухне каждый день: нутрициолог назвала 10 продуктов, которые улучшают кожу

Причины акне, псориаза, высыпания и аллергии могут быть абсолютно разными - но это только внешние симптомы.

Главные причины проблем прячутся глубоко внутри и напрямую зависят от того, что мы кладем на свою тарелку. Наши предпочтения в еде - один из самых важных факторов здоровья кожи.