Повинні бути на кухні кожен день: нутриціолог назвала 10 продуктів, які покращують шкіру

Причини акне, псоріазу, висипання і алергії можуть бути абсолютно різними - але це тільки зовнішні симптоми.

Головні причини проблем ховаються глибоко всередині і безпосередньо залежать від того, що ми кладемо на свою тарілку. Наші переваги в їжі - один з найважливіших факторів здоров'я шкіри.