Защищает печень и ощелачивает организм: нутрициолог назвала растение, полезное каждому

Число адептов сельдереевого сока растет, а слухи о пользе стеблей сельдерея множатся. И не зря!

Стебли сельдерея действительно очень полезны. Нутрициолог Катерина Йенсен в своем Instagram порекомендовала зачислить их в список продуктов, которые всегда должны быть и в холодильнике, и в рационе каждого.

Сельдерей (фото: рexels.com)

Чем полезны стебли сельдерея

Содержат целый набор антиоксидантов: витамин С, бета-каротин, флавоноиды… всего 12 различных антиоксидантов!

А антиоксиданты - это те вещества, которые защищают клетки от повреждений, берегут наше здоровье и обеспечивают цветущий внешний вид.

Обладают противовоспалительными свойствами, которые обеспечиваются аж 25-ю различными противовоспалительными веществами.

Именно они оказывают оздоровительный эффект на ВСЕ системы организма. А ведь воспаление - главная причина и болевых ощущений, и повышенной температуры тела, и многочисленных заболеваний. Например, таких как остеопороз, розацея, экзема, сыпь, артрит…

Как лучше есть сельдерей (фото: рexels.com)

Богаты витаминами и минералами: витамины К, С, А, фолиевая кислота, магний, железо, калий, кальций (!), фосфор, натрий…

Содержат огромное количество растворимой клетчатки, которая не только кормит нашу дружественную микрофлору в кишечнике, но и устраняет запоры и является "почтальоном", к которому прикрепляются отработавшие гормоны, которые необходимо вывести из организма с каловыми массами. И именно поэтому я - за то, чтобы есть целые стебли сельдерея, а не пить сок из него. Ведь в соке нет клетчатки!

которая не только кормит нашу дружественную микрофлору в кишечнике, но и устраняет запоры и является "почтальоном", к которому прикрепляются отработавшие гормоны, которые необходимо вывести из организма с каловыми массами. И именно поэтому Ведь в соке нет клетчатки! Обладают ощелачивающим эффектом для организма, благодаря содержанию магния, железа и соды. В итоге сельдерей, можно сказать, обезвреживает те продукты питания, которые, напротив, снижают pH (например, кофе, сухофрукты или фруктовые соки).

В итоге сельдерей, можно сказать, обезвреживает те продукты питания, которые, напротив, снижают pH (например, кофе, сухофрукты или фруктовые соки). Защищают нашу печень, тем самым улучшая ее функции и помогая в работе. Ведь именно антиоксиданты имеют лучший эффект на оздоровлении клеток печени.

По поводу индивидуальных противопоказаний проконсультируйтесь со своим врачом.