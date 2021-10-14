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Доступны каждой: нутрициолог назвала два ореха, полезные для женской красоты и молодости

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Четверг 14 октября 2021 11:09
Доступны каждой: нутрициолог назвала два ореха, полезные для женской красоты и молодости Нутрициолог Анна Кугук (фото: instagram.com/annakuguk_)
Автор: Татьяна Турчаникова

Активные вещества мы можем получать из добавок к пище - БАДов, а можем напрямую брать от природы. А есть ли среди них те, которые отвечают за женскую красоту и молодость? Конечно!

Нутрициолог Анна Кугук в своем Instagram рассказала о двух орехах, которые помогут оставаться молодыми и здоровыми.

Два ореха для женского здоровья и красоты

1. Бразильский орех.

Содержит огромное количество питательных веществ! Этот орех - источник аргинина (аминокислоты, способствующей свертываемости крови) и флавоноидов (антиоксидантов, важных для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний).

Также бразильский орех:

  • нормализует уровень сахара в крови, способствует снижению холестерина,
  • улучшает работу щитовидной железы,
  • стимулирует мозговую деятельность,
  • улучшает состояние кожи, волос и ногтей,
  • обладает омолаживающим действием, поскольку восполняет недостачу селена в организме. Ведь именно селен не дает людям преждевременно стареть! Также селен укрепляет иммунитет и является профилактическим средством развития онкологических заболеваний.

Доступны каждой: нутрициолог назвала два ореха, полезные для женской красоты и молодости

Орехи для женского здоровья и красоты (фото: pexels.com)

Бразильский орех особенно полезен для женщин:

  • Стабилизирует гормональный фон,
  • Борется с угревой сыпью,
  • Насыщает необходимыми веществами во время беременности.

Высокая калорийность этого продукта и аллергенные свойства накладывают ограничение для людей, имеющих проблемы с почками, аллергиков и маленьких детей. Необходимая суточная доза - 2 шт. в день.

Доступны каждой: нутрициолог назвала два ореха, полезные для женской красоты и молодостиДолжен быть на каждой кухне (фото: pexels.com)

2. Миндаль.

Он не раз оказывался на первой строчке рейтинга орехов по полезности. Еще бы! Посмотрите только, на что он способен:⠀

  • поддерживает красоту и молодость кожи, волос, ногтей.
  • полезен для сердечно-сосудистой системы, нервной системы и головного мозга.
  • помогает нормализовать сон, улучшает настроение, снижает вероятность развития сезонной депрессии и улучшает память.
  • на первом месте полезности для будущих мам.
  • может способствовать снижению веса, улучшает работу пищеварения.
  • укрепляет иммунитет.

Раньше нутрициолог рассказала, как лечить кандиду в домашних условиях.

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