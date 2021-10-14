Доступны каждой: нутрициолог назвала два ореха, полезные для женской красоты и молодости
Активные вещества мы можем получать из добавок к пище - БАДов, а можем напрямую брать от природы. А есть ли среди них те, которые отвечают за женскую красоту и молодость? Конечно!
Нутрициолог Анна Кугук в своем Instagram рассказала о двух орехах, которые помогут оставаться молодыми и здоровыми.
Два ореха для женского здоровья и красоты
1. Бразильский орех.
Содержит огромное количество питательных веществ! Этот орех - источник аргинина (аминокислоты, способствующей свертываемости крови) и флавоноидов (антиоксидантов, важных для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний).
Также бразильский орех:
- нормализует уровень сахара в крови, способствует снижению холестерина,
- улучшает работу щитовидной железы,
- стимулирует мозговую деятельность,
- улучшает состояние кожи, волос и ногтей,
- обладает омолаживающим действием, поскольку восполняет недостачу селена в организме. Ведь именно селен не дает людям преждевременно стареть! Также селен укрепляет иммунитет и является профилактическим средством развития онкологических заболеваний.
Орехи для женского здоровья и красоты (фото: pexels.com)
Бразильский орех особенно полезен для женщин:
- Стабилизирует гормональный фон,
- Борется с угревой сыпью,
- Насыщает необходимыми веществами во время беременности.
Высокая калорийность этого продукта и аллергенные свойства накладывают ограничение для людей, имеющих проблемы с почками, аллергиков и маленьких детей. Необходимая суточная доза - 2 шт. в день.
Должен быть на каждой кухне (фото: pexels.com)
2. Миндаль.
Он не раз оказывался на первой строчке рейтинга орехов по полезности. Еще бы! Посмотрите только, на что он способен:⠀
- поддерживает красоту и молодость кожи, волос, ногтей.
- полезен для сердечно-сосудистой системы, нервной системы и головного мозга.
- помогает нормализовать сон, улучшает настроение, снижает вероятность развития сезонной депрессии и улучшает память.
- на первом месте полезности для будущих мам.
- может способствовать снижению веса, улучшает работу пищеварения.
- укрепляет иммунитет.
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