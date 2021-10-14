Доступні кожній: нутриціолог назвала два горіхи, корисні для жіночої краси і молодості

Активні речовини ми можемо отримувати з добавок до їжі - БАДів, а можемо безпосередньо брати від природи. А чи є серед них ті, які відповідають за жіночу красу і молодість? Звичайно!

Нутриціолог Анна Кугук у своєму Instagram розповіла про два горіхи, які допоможуть залишатися молодими і здоровими.

Два горіхи для жіночого здоров'я і краси

1. Бразильський горіх.

Містить величезну кількість поживних речовин! Цей горіх - джерело аргініну (амінокислоти, що сприяє згортанню крові) і флавоноїдів (антиоксидантів, важливих для профілактики серцево-судинних захворювань).

Також бразильський горіх:

нормалізує рівень цукру в крові, сприяє зниженню холестерину,

покращує роботу щитовидної залози,

стимулює мозкову діяльність,

покращує стан шкіри, волосся і нігтів,

має омолоджуючу дію, оскільки заповнює нестачу селену в організмі. Адже саме селен не дає людям передчасно старіти! Також селен зміцнює імунітет і є профілактичним засобом розвитку онкологічних захворювань.

Горіхи для жіночого здоров'я і краси (фото: pexels.com)

Бразильський горіх особливо корисний для жінок:

Стабілізує гормональний фон,

Бореться з висипом вугрів,

Насичує необхідними речовинами під час вагітності.

Висока калорійність цього продукту і алергенні властивості накладають обмеження для людей, що мають проблеми з нирками, алергіків і маленьких дітей. Необхідна добова доза - 2 шт. в день.

Повинен бути на кожній кухні (фото: pexels.com)

2. Мигдаль.

Він не раз опинявся на першій сходинці рейтингу горіхів по корисності. Ще б пак! Подивіться тільки, на що він здатний:⠀