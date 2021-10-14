Доступні кожній: нутриціолог назвала два горіхи, корисні для жіночої краси і молодості
Активні речовини ми можемо отримувати з добавок до їжі - БАДів, а можемо безпосередньо брати від природи. А чи є серед них ті, які відповідають за жіночу красу і молодість? Звичайно!
Нутриціолог Анна Кугук у своєму Instagram розповіла про два горіхи, які допоможуть залишатися молодими і здоровими.
Два горіхи для жіночого здоров'я і краси
1. Бразильський горіх.
Містить величезну кількість поживних речовин! Цей горіх - джерело аргініну (амінокислоти, що сприяє згортанню крові) і флавоноїдів (антиоксидантів, важливих для профілактики серцево-судинних захворювань).
Також бразильський горіх:
- нормалізує рівень цукру в крові, сприяє зниженню холестерину,
- покращує роботу щитовидної залози,
- стимулює мозкову діяльність,
- покращує стан шкіри, волосся і нігтів,
- має омолоджуючу дію, оскільки заповнює нестачу селену в організмі. Адже саме селен не дає людям передчасно старіти! Також селен зміцнює імунітет і є профілактичним засобом розвитку онкологічних захворювань.
Горіхи для жіночого здоров'я і краси (фото: pexels.com)
Бразильський горіх особливо корисний для жінок:
- Стабілізує гормональний фон,
- Бореться з висипом вугрів,
- Насичує необхідними речовинами під час вагітності.
Висока калорійність цього продукту і алергенні властивості накладають обмеження для людей, що мають проблеми з нирками, алергіків і маленьких дітей. Необхідна добова доза - 2 шт. в день.
Повинен бути на кожній кухні (фото: pexels.com)
2. Мигдаль.
Він не раз опинявся на першій сходинці рейтингу горіхів по корисності. Ще б пак! Подивіться тільки, на що він здатний:⠀
- підтримує красу і молодість шкіри, волосся, нігтів.
- корисний для серцево-судинної системи, нервової системи і головного мозку.
- допомагає нормалізувати сон, покращує настрій, знижує ймовірність розвитку сезонної депресії і покращує пам'ять.
- на першому місці корисності для майбутніх мам.
- може сприяти зниженню ваги, покращує роботу травлення.
- зміцнює імунітет.
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