Хроническая усталость и проблемы с кишечником: нутрициолог назвала главные признаки кандиды

Усталость (даже хроническая) или проблемы с кишечником многим людям не кажутся чем-то необычным: такое случается с каждым, говорят они себе. В то же время эти симптомы могут указывать на кандиду, которую лучше лечить, пока она не стала причиной других заболеваний.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, как избавиться от кандиды в домашних условиях.

Кандида - это дрожжеподобная инфекция, устойчивая к большинству фармацевтических препаратов и способная вызвать различные серьезные заболевания.

Candida albicans является самым распространенным типом дрожжевой инфекции, обнаруженной во рту, кишечнике, влагалище, может проявляться также на коже и слизистых. Если иммунная система функционирует нормально, кандида не имеет власти над организмом.

Нужно пить теплый бульон и много чистой воды (фото: pexels.com)

Однако, если иммунная система функционирует неправильно, инфекция может мигрировать в другие области тела, включая кровь и оболочки сердца или мозга, вызывая серьезные симптомы инвазивного кандидоза.

Изначально кандида - это грибок, который при допустимых значениях помогает в усвоении питательных веществ. Но, когда этот грибок начинает избыточно расти в пищеварительном тракте, он начинает разрушать стенки кишечника и проникать в кровоток. Это высвобождает другие токсины, вызывая синдром раздражённого кишечника.

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Когда естественный рН-баланс вашего организма нарушается, дрожжи кандиды могут выйти из-под контроля, создавая системную проблему. Питание имеет решающее значение в лечении кандиды.

Синдром разрастания кандиды - это хроническое заболевание, побочным эффектом которого становится аллергия или непереносимость к различным продуктам. Чаще всего к молочке, яйцам, кукурузе и глютену.

Почему разрастается кандида

Существует много возможных причин кандиды, но основное - это питание с содержанием сахара, рафинированных углеводов и алкоголя. Этим питается кандида.

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А также:

прием антибиотиков

прием противозачаточных пероральных средств

местные оральные кортикостероиды (например, кортикостероидные ингаляторы при астме)

химио- и лучевая терапия

диабет 1 и 2 типа

ослабленная иммунная система

Похая работа ЖКТ может указывать на наличие кандиды в организме (фото: pexels.com)

9 симптомов кандиды

Разрастание кандиды может быть трудно диагностировано. Этот тип системной дрожжевой инфекции у разных людей имеет разные проявления. Симптомы кандиды, на которые следует обратить внимание:

Хроническая усталость Постоянно плохое настроение Посторяющиеся инфекции влагалища Белый налет на языке Синуситы Проблемы с кишечником Мозговой туман Грибкове инфекции кожи и ногтей Гормональный дисбаланс

Рафинированный сахар питает кандиду (фото: pexels.com)

Как лечить кандиду⠀

Правильное лечение кандиды помогает усмирить разрастание дрожжей с помощью очищения пищеварительного тракта и введения здоровых бактерий - борцов с кандидой.

В идеале, стоит обратиться к специалисту по питанию и образу жизни, чтобы он помог избавиться от кандиды полностью.

Самостоятельно можно начать с простого: в течение двух недель пить только воду и овощной бульон из органических и био-: лука, чеснота, сельдерея, капусты, морской соли, чистой воды.

В течение дня пейте теплый бульон и много чистой воды.