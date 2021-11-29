Есть в любом магазине: нутрициолог назвала топ продуктов для щитовидной железы

Работа щитовидной железы гиперважна как для женского, так и для мужского организма, независимо от возраста, ведь она, по сути, является "королевой эндокринного бала", именно она является "главным регулятором" метаболизма.
Ее "плохое настроение", сбой в работе ЩЗ сразу скажется на обмене веществ, росте и развитии организма. Даже небольшие изменения в структуре / функционировании ЩЗ могут привести к тяжелым повреждениям других органов и систем.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.
Какие продукты любит щитовидная железа (фото: pexels.com)
Так что мы просто обязаны поддерживать здоровье щитовидной железы, а также всячески предупреждать возникновение различных патологий. И не поверите - все это возможно с помощью сбалансированной диеты. Тем более, что продукты с необходимыми витаминами и минералами - доступны в каждом магазине.
Топ продуктов, полезных для щитовидной железы
Яблоки, груши, сливы: богаты желатиновыми волокнами и пектинами, способствующими выведению из организма тяжелых металлов. А такие металлы часто скапливаются именно по причине гипотиреоза.
Тыквенные семечки и масло из них: высокое содержание цинка в семенах поможет провести профилактику его дефицита. Цинк - прямой участник процессов профилактики гипотиреоза. Он стимулирует в гипофизе рецепторы гормонов, благодаря чему ЩЗ отправляется сигнал увеличить или уменьшить объем выработки, также цинк помогает переработать произведенные гормоны в активную форму.
Бразильский орех и чеснок: самый богатые источники селена, например, всего 1-2 ореха в день позволяют получить суточную дозировку. Селен наравне с йодом принимает участие в процессах синтеза Т3 и Т4. При дефиците селена один йод не сможет справиться.
Чеснок также богатый источник селена, необходимо помнить, что микроэлемент содержится в растении, выращенном на почвах, содержащих селен (не подходит чеснок, выращенный в азиатских странах на почвах, бедных селеном).
Чечевица и спирулина. Богаты анимокислотой, из которой щитовидная железа "добывает" материалы для последующего пробразования их в гормоны.
Яблоки очищают организм (фото: pexels.com)
Мясо краба. Содержит цинк и витамин В12. Эти витамины стимулируют иммунитет организма и поддерживают работу щитовидной железы. Низкий уровень В13 может привести к анемии, нарушению пищеварения и воспаления.
Субпродукты. Богатые источники гемового железа и меди, поддерживает функцию щитовидки, профилактика анемии. Медь - важный элемент антиоксидантной защиты организма. Особенно важен баланс микроэлементов цинк - медь.
Водоросли. Богатый источник природного йода, содержит много железа.
Также важно не допускать дефицита витамина Д, это может привести к гипотериозу.