Есть в любом магазине: нутрициолог назвала топ продуктов для щитовидной железы

Работа щитовидной железы гиперважна как для женского, так и для мужского организма, независимо от возраста, ведь она, по сути, является "королевой эндокринного бала", именно она является "главным регулятором" метаболизма.

Ее "плохое настроение", сбой в работе ЩЗ сразу скажется на обмене веществ, росте и развитии организма. Даже небольшие изменения в структуре / функционировании ЩЗ могут привести к тяжелым повреждениям других органов и систем.