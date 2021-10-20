Два в одном: нутрициолог расекретила согревающее меню для похудения в холод
Если ваше настроение, аппетит и иммунитет меняются с приходом холодов, то это можно запросто улучшить.
О том, как одновременно согреться, активировать защитные силы огранизма и не набрать лишнего в холодное время года рассказала в Instagram нутрициолог София Рожко.
Начнем с главного: нам хочется волшебной таблетки, чтобы и не болеть, и не чувствовать сонливость, и сладкого не хотеть. И еще не набрать за осень и зиму вес. Но пока ее не изобрели, придется чуть поработать, чтобы не превратиться в сонного, вялого, чихающего енота.
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Что будем делать:
1. Сведем дебет по жирам. Они дадут вам много калорий и энергии - это важно. Они же отвечают за процессы насыщения и полноту вкуса. С другой стороны - эти проказники вызывают процессы воспаления (особенно в связки с сахарами).
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Надо есть правильные жиры:
- Не из фритюра, а добавить в салат
- Не из пирожка, а из орехов
- Не колбаску, а рыбку
- Не жарить в масле, а запечь и полить сверху.
2. Дайте тепла через специи. Это здорово повышает насыщение и согревает. Топ специй:
- Куркума
- Кайенский перец
- Имбирь
- Корица
- Черный перец
- Чеснок
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Поставьте на кухне эти специи в доступно месте, перед глазами: добавляйте в салат, печеные овощи, в маринады мяса и рыбы, травяной чай. Да в конце концов, испеките пирог с корицей.
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3. Покормите микрофлору. Даже ленивый уже слышал, что наш иммунитет живет в кишечнике, а значит что нужно делать? Правильно, есть овощи и фрукты (но их меньше).
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Посмотрим сезонные варианты:
- огурцы и помидоры
- болгарский перец (можно вкусно запечь с чесноком)
- морковь
- тыква (она отлично сочетается с имбирем и куркумой)
- кабачки, баклажаны и цуккини (тут и печь, и делать пасту из цуккини, и оладушки!)
- цветная капуста и брокколи
- репчатый лук и порей (добавить к другим овощам)
- капуста
- хрен, редис и брюква
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Включаем фантазию и готовим. Это все ваша иммунная таблетка, но принимать нужно каждый день. Работает только в накопительном эффекте, но дает бронебойный результат.
Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук назвала топ-6 уловок, которые помогут обуздать аппетит.