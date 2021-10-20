Два в одному: нутриціолог расекретила зігріваюче меню для схуднення в холод

Якщо ваш настрій, апетит і імунітет змінюються з приходом холодів, то це можна запросто поліпшити.

Про те, як одночасно зігрітися, активувати захисні сили огранізму і не набрати зайвого в холодну пору року розповіла в Instagram нутриціолог Софія Рожко.

Почнемо з головного: нам хочеться чарівної таблетки, щоб і не хворіти, і не відчувати сонливість, і солодкого не хотіти. І ще не набрати за осінь і зиму вагу. Але поки її не винайшли, доведеться трохи попрацювати, щоб не перетворитися в сонного, млявого, чхаючого єнота.

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Що будемо робити:

1. Зведемо дебет по жирах. Вони дадуть вам багато калорій і енергії - це важливо. Вони ж відповідають за процеси насичення і повноту смаку. З іншого боку - ці пустуни викликають процеси запалення (особливо разом з цукром).



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Треба їсти правильні жири:

Не з фритюру, а додати в салат

Не з пиріжка, а з горіхів

Не ковбаску, а рибку

Не смажити на олії, а запекти і полити зверху.

2. Дайте тепла через спеції. Це добре насичує і зігріває. Топ спецій:

Куркума

Кайенский перець

Імбир

Кориця

Чорний перець

Часник

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Поставте на кухні ці спеції в доступне місці, перед очима: додавайте в салат, печені овочі, в маринади м'яса і риби, трав'яний чай. Та врешті-решт, спечіть пиріг з корицею.

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3. Погодуйте мікрофлору. Навіть ледачий вже чув, що наш імунітет живе в кишечнику, а значить що потрібно робити? Правильно, їсти овочі та фрукти (але їх менше).

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Подивимося сезонні варіанти:

огірки і помідори

болгарський перець (можна смачно запекти з часником)

морква

гарбуз (він відмінно поєднується з імбиром і куркумою)

кабачки, баклажани і цукіні (тут і піч, і робити пасту з цукіні, і оладки!)

цвітна капуста і брокколі

ріпчаста цибуля і порей (додати до інших овочів)

капуста

хрін, редис і бруква

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Включаємо фантазію і готуємо. Це все ваша імунна таблетка, але приймати потрібно кожен день. Працює тільки в накопичувальному ефекті, але дає бронебійний результат.