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Два в одному: нутриціолог расекретила зігріваюче меню для схуднення в холод

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Середа 20 жовтня 2021 08:38
Два в одному: нутриціолог расекретила зігріваюче меню для схуднення в холод Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Якщо ваш настрій, апетит і імунітет змінюються з приходом холодів, то це можна запросто поліпшити.

Про те, як одночасно зігрітися, активувати захисні сили огранізму і не набрати зайвого в холодну пору року розповіла в Instagram нутриціолог Софія Рожко.

Почнемо з головного: нам хочеться чарівної таблетки, щоб і не хворіти, і не відчувати сонливість, і солодкого не хотіти. І ще не набрати за осінь і зиму вагу. Але поки її не винайшли, доведеться трохи попрацювати, щоб не перетворитися в сонного, млявого, чхаючого єнота.

Що будемо робити:

1. Зведемо дебет по жирах. Вони дадуть вам багато калорій і енергії - це важливо. Вони ж відповідають за процеси насичення і повноту смаку. З іншого боку - ці пустуни викликають процеси запалення (особливо разом з цукром).

Два в одному: нутриціолог расекретила зігріваюче меню для схуднення в холод
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Треба їсти правильні жири:

  • Не з фритюру, а додати в салат
  • Не з пиріжка, а з горіхів
  • Не ковбаску, а рибку
  • Не смажити на олії, а запекти і полити зверху.

2. Дайте тепла через спеції. Це добре насичує і зігріває. Топ спецій:

  • Куркума
  • Кайенский перець
  • Імбир
  • Кориця
  • Чорний перець
  • Часник

Два в одному: нутриціолог расекретила зігріваюче меню для схуднення в холод

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Поставте на кухні ці спеції в доступне місці, перед очима: додавайте в салат, печені овочі, в маринади м'яса і риби, трав'яний чай. Та врешті-решт, спечіть пиріг з корицею.

3. Погодуйте мікрофлору. Навіть ледачий вже чув, що наш імунітет живе в кишечнику, а значить що потрібно робити? Правильно, їсти овочі та фрукти (але їх менше).

Подивимося сезонні варіанти:

  • огірки і помідори
  • болгарський перець (можна смачно запекти з часником)
  • морква
  • гарбуз (він відмінно поєднується з імбиром і куркумою)
  • кабачки, баклажани і цукіні (тут і піч, і робити пасту з цукіні, і оладки!)
  • цвітна капуста і брокколі
  • ріпчаста цибуля і порей (додати до інших овочів)
  • капуста
  • хрін, редис і бруква

Два в одному: нутриціолог расекретила зігріваюче меню для схуднення в холод

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Включаємо фантазію і готуємо. Це все ваша імунна таблетка, але приймати потрібно кожен день. Працює тільки в накопичувальному ефекті, але дає бронебійний результат.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук назвала топ-6 вивертів, які допоможуть приборкати апетит.

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