Два простых шага: диетолог рассказала, как прийти к идеальной фигуре

Если вы приняли волевое решение, что пора заняться здоровьем, но не знаете с чего начать, то вот два простых шага, которые точно помогут.
Их назвала диетолог Марина Сергеева в своем Instagram. Она подчеркнула, что выполнять их стоит, даже если эти советы покажутся очевидными.
Они помогут не только оздоровить организм, но также приблизят вас к фигуре мечты.
Чего точно не должно быть: колбасы и сосисок, любого мяса, которое продается в вакуумных упаковках, некачественных сыров (почитайте состав, если есть заменители молочных жиров - это отрава, а не сыр).
Не должно быть йогуртов с красителями, сырков (в которых нет творога, и которые покупают детям).
Я, наверно, вас расстрою, но если вы почитаете составы всех сладостей из магазина, вы будете неприятно удивлены. Маргарин вместо сливочного масла, пальмовое масло, заменители какаомасла в шоколаде и конфетах. И просто огромное количество сахара.
Если хотим, чтобы наши сосуды были здоровыми, не было рисков сердечно-сосудистых катастроф, деменции в пожилом возрасте, не едим эту гадость ни в коем случае.
Что должно быть в холодильнике у человека, который о себе заботится: свежее мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, творог, молоко, масло (если замените коровье на козье, будет вообще супер), овощи, зелень, фрукты.
Что должно быть в холодильнике у человека, который о себе заботится (фото: pexels.com)
Цельнозерновые крупы или крупы серого цвета, орехи, сухофрукты (кроме изюма и фиников), нерафинированные масла холодного отжима, различные суперфуды. Это основа.
Отговорки типа "мой организм не просит", "в меня не лезет простая вода" - не принимаются. Это все привычка. Любите пить кофе? Значит, полюбите пить воду.
Если до сих пор не пьете воду, значит, вы не знаете, что стакан воды утром может спасти человеку жизнь и предотвратить риск инфаркта или инсульта. Простой стакан воды!
Есть еще отговорки, почему вы не пьете воду? Очень надеюсь, что нет, что вы осознали всю серьезность проблемы.
Что будет с вами через 2-3 месяца, если вы начнете следовать всего лишь этим двум рекомендациям, как думаете? Стоит попробовать!
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