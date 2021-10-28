Два простых шага: диетолог рассказала, как прийти к идеальной фигуре

Эти шаги избавят от изнуряющих попыток похудеть в зале (фото: pexels.com)

Два простых шага на пути к фигуре мечты

Первое, что делаем, - идем на кухню и открываем холодильник и шкафчики. Критически оцениваем продуктовый набор на предмет консервантов, красителей и усилителей вкуса.

Чего точно не должно быть: колбасы и сосисок, любого мяса, которое продается в вакуумных упаковках, некачественных сыров (почитайте состав, если есть заменители молочных жиров - это отрава, а не сыр).

Не должно быть йогуртов с красителями, сырков (в которых нет творога, и которые покупают детям).

Я, наверно, вас расстрою, но если вы почитаете составы всех сладостей из магазина, вы будете неприятно удивлены. Маргарин вместо сливочного масла, пальмовое масло, заменители какаомасла в шоколаде и конфетах. И просто огромное количество сахара.

Если хотим, чтобы наши сосуды были здоровыми, не было рисков сердечно-сосудистых катастроф, деменции в пожилом возрасте, не едим эту гадость ни в коем случае.

Что должно быть в холодильнике у человека, который о себе заботится: свежее мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, творог, молоко, масло (если замените коровье на козье, будет вообще супер), овощи, зелень, фрукты.

Что должно быть в холодильнике у человека, который о себе заботится (фото: pexels.com)

Цельнозерновые крупы или крупы серого цвета, орехи, сухофрукты (кроме изюма и фиников), нерафинированные масла холодного отжима, различные суперфуды. Это основа.

Второе, не менее важное - научиться пить воду.

Отговорки типа "мой организм не просит", "в меня не лезет простая вода" - не принимаются. Это все привычка. Любите пить кофе? Значит, полюбите пить воду.

Если до сих пор не пьете воду, значит, вы не знаете, что стакан воды утром может спасти человеку жизнь и предотвратить риск инфаркта или инсульта. Простой стакан воды!

Есть еще отговорки, почему вы не пьете воду? Очень надеюсь, что нет, что вы осознали всю серьезность проблемы.

Что будет с вами через 2-3 месяца, если вы начнете следовать всего лишь этим двум рекомендациям, как думаете? Стоит попробовать!