Два условия: врач рассказала, обратимо ли состояние инсулинорезистентности

Добавив к этому физическую нагрузку и грамотное использование нутрицевтиков, можно заставить ИР двигаться в обратную сторону - уменьшаться.

Сократить количество углеводов в рационе - не так уж просто. Многие привыкли к еде, состоящей из каш, макарон, булочек, пельменей. С чего начать? С двух условий: отказаться от сладкого и начать плотно завтракать.

Откажитесь от сахара. Производители стараются завуалировать слово «сахар» на этикетках:

- патока

- инвертный сахар

- глюкозно-фруктозный сироп

- фруктовый концентрат

- кукурузный сахар

- сироп топинамбура

- сок белого винограда

- измельченный солод

Не поддавайтесь на их обман.

Не используйте сахарозаменители. Достаточно получать углеводы из ягод, овощей, зелени, орехов и безглютеновых злаков. До 100-130 г углеводов в сутки вполне допустимо.

Если с тягой к сладкому справиться никак не можете, временно используйте эритрит или стевию. Подчеркну, именно временно.

Поменяйте свое отношение к завтраку. Вместо каши используйте белково-жировые продукты с порцией салатной зелени.

Важно убрать сахар и сахарозаменители (фото: pexels.com)

Что первично: избыточный вес или инсулинорезистентность?

Возможны разные варианты.

Есть наследственная предрасположенность. В этом случае ИР может появиться даже у людей с нормальным или сниженным весом. Реализуется эта склонность или нет, очень зависит от вашего образа жизни, питания, состояния организма в целом. Приобретенная ИР - полностью заслуга самого человека.

В этом состоянии он может пребывать годами и даже десятилетиями, прежде чем начнется заметное ожирение и эта фаза перейдет в диабет 2 типа или ещё более разрушительный метаболический синдром.

Один из главных лабораторных методов определения инсулинорезистентности - индекс HOMA. Этот тест можно сделать в лаборатории или рассчитать самостоятельно.