Дві умови: лікар розповіла, чи оборотний стан інсулінорезистентності

Додавши до цього фізичне навантаження і грамотне використання нутрицевтиков, можна змусити ІР рухатися у зворотний бік - зменшуватися.

Скоротити кількість вуглеводів в раціоні - не так вже й просто. Багато хто звик до їжі, що складається з каш, макаронів, булочок, пельменів. З чого почати? З двох умов: відмовитися від солодкого і почати щільно снідати.

Відмовтеся від цукру. Виробники намагаються завуалювати слово "цукор" на етикетках:

- патока

- інвертний цукор

- глюкозно-фруктозний сироп

- фруктовий концентрат

- кукурудзяний цукор

- сироп топінамбура

- сік білого винограду

- подрібнений солод

Не піддавайтеся на їх обман.

Не використовуйте цукрозамінники. Досить отримувати вуглеводи з ягід, овочів, зелені, горіхів і безглютенових злаків. До 100-130 г вуглеводів на добу цілком допустимо.

Якщо з тягою до солодкого впоратися ніяк не можете, тимчасово використовуйте еритрит або стевію. Підкреслю, саме тимчасово.

Поміняйте своє ставлення до сніданку. Замість каші використовуйте білково-жирові продукти з порцією салатної зелені.

Важливо прибрати цукор і цукрозамінники (фото: pexels.com)

Що первинно: надмірна вага або інсулінорезистентність?

Можливі різні варіанти.

Є спадкова схильність. В цьому випадку ІР може з'явитися навіть у людей з нормальним або зниженим вагою. Реалізується ця схильність чи ні, дуже залежить від вашого способу життя, харчування, стану організму в цілому. Придбана ІР - повністю заслуга самої людини.

У цьому стані він може перебувати роками і навіть десятиліттями, перш ніж почнеться помітне ожиріння і ця фаза перейде в діабет 2 типу або ще більш руйнівний метаболічний синдром.

Один з головних лабораторних методів визначення інсулінорезистентності - індекс HOMA. Цей тест можна зробити в лабораторії або розрахувати самостійно.