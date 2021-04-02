Эликсир молодости: диетолог рассекретила рацион для цветущего внешнего вида
Источник вечной молодости – несбыточная мечта каждой женщины, но и в реальности можно отстрочить увядание на максимальный срок. Какие продукты включить в рацион, чтобы защищаться от свободных радикалов и оставаться молодыми?
Диетолог Ева Шишова в Instagram рассказала об антиоксидантах и их источниках из пищи.
Антиоксиданты – вещества, нейтрализующие атаки свободных радикалов.
Глутатион. Сильный антиоксидант, регулирует уровень токсинов в печени. Синтезируется самим организмом, а так же благодаря источникам:
- красный перец, брокколи, брюссельская капуста
- овес, зародыши пшеницы, зерновые
- орехи.
Мелатонин. Синтезируется шишковидной железой, в клетках он обеспечивает защиту ядра с ДНК. Источники:
- овсянка, рис, ячмень
- изюм, орехи, инжир
- помидоры, кукуруза, морковь, редька
- петрушка
- бананы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Кофермент Q10. Сильный иммунологический стимулятор, частично синтезируется организмом. Источники:
- шпинат
- бобовые
Альфа-липоевая кислота. Идеальный супер-антиоксидант. Он способен попадать непосредственно в мозг, регенерирует не только себя, но и другие антиоксиданты, может синтезироваться самим организмом. Источники:
- шпинат
- брокколи
- помидоры⠀
Бета-каротин (витамин А). Мощный антиоксидант, укрепляет наш иммунитет, при воздействии ферментов в организме преобразуется в витамин А. Источники:
- брокколи, морковь, тыква, сладкий перец
- зеленый лук, петрушка, шпинат
- соя, горох
- персики, абрикосы, яблоки, дыня
- арбуз, шиповник
- овес, мята перечная, листья малины, щавель
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Витамин С. Выполняет важнейшую функцию по защите генетического материала клетки и много других важных функций. Получаем только с пищей:
- цитрусовые, яблоки, дыня, хурма, абрикосы, персики
- болгарский перец, помидоры, брокколи, брюссельская, цветная, кочанная капуста, печёный картофель
- черная смородина, земляника, облепиха, шиповник, рябина
- зелень листовая
Витамин Е. Предотвращает разрушение стенок клеток свободными радикалами, препятствует преждевременному старению, развитию атеросклероза и опухолевых процессов. Источники:
- пшеничные, рисовые и ржаные отруби, зёрна злаков и бобовых, крупы, семена
- орехи
- бананы, груши, виноград, апельсины
- помидоры, лук
- черника, малина, черемуха
- рапсовое, хлопковое, соевое масла
Напомним, что ранее эксперт по питанию Валентина Ивушкина рассказала об особой схеме питания по времени для здоровья организма.