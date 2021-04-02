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Эликсир молодости: диетолог рассекретила рацион для цветущего внешнего вида

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 08:38
Эликсир молодости: диетолог рассекретила рацион для цветущего внешнего вида Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Источник вечной молодости – несбыточная мечта каждой женщины, но и в реальности можно отстрочить увядание на максимальный срок. Какие продукты включить в рацион, чтобы защищаться от свободных радикалов и оставаться молодыми?

Диетолог Ева Шишова в Instagram рассказала об антиоксидантах и их источниках из пищи.

Антиоксиданты – вещества, нейтрализующие атаки свободных радикалов.

Глутатион. Сильный антиоксидант, регулирует уровень токсинов в печени. Синтезируется самим организмом, а так же благодаря источникам:

  • красный перец, брокколи, брюссельская капуста
  • овес, зародыши пшеницы, зерновые
  • орехи.

Мелатонин. Синтезируется шишковидной железой, в клетках он обеспечивает защиту ядра с ДНК. Источники:

  • овсянка, рис, ячмень
  • изюм, орехи, инжир
  • помидоры, кукуруза, морковь, редька
  • петрушка
  • бананы

Эликсир молодости: диетолог рассекретила рацион для цветущего внешнего вида

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кофермент Q10. Сильный иммунологический стимулятор, частично синтезируется организмом. Источники:

  • шпинат
  • бобовые

Альфа-липоевая кислота. Идеальный супер-антиоксидант. Он способен попадать непосредственно в мозг, регенерирует не только себя, но и другие антиоксиданты, может синтезироваться самим организмом. Источники:

  • шпинат
  • брокколи
  • помидоры⠀

Бета-каротин (витамин А). Мощный антиоксидант, укрепляет наш иммунитет, при воздействии ферментов в организме преобразуется в витамин А. Источники:

  • брокколи, морковь, тыква, сладкий перец
  • зеленый лук, петрушка, шпинат
  • соя, горох
  • персики, абрикосы, яблоки, дыня
  • арбуз, шиповник
  • овес, мята перечная, листья малины, щавель

Эликсир молодости: диетолог рассекретила рацион для цветущего внешнего вида

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамин С. Выполняет важнейшую функцию по защите генетического материала клетки и много других важных функций. Получаем только с пищей:

  • цитрусовые, яблоки, дыня, хурма, абрикосы, персики
  • болгарский перец, помидоры, брокколи, брюссельская, цветная, кочанная капуста, печёный картофель
  • черная смородина, земляника, облепиха, шиповник, рябина
  • зелень листовая

Витамин Е. Предотвращает разрушение стенок клеток свободными радикалами, препятствует преждевременному старению, развитию атеросклероза и опухолевых процессов. Источники:

  • пшеничные, рисовые и ржаные отруби, зёрна злаков и бобовых, крупы, семена
  • орехи
  • бананы, груши, виноград, апельсины
  • помидоры, лук
  • черника, малина, черемуха
  • рапсовое, хлопковое, соевое масла

Напомним, что ранее эксперт по питанию Валентина Ивушкина рассказала об особой схеме питания по времени для здоровья организма.

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