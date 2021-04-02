Еліксир молодості: дієтолог розсекретила раціон для квітучого зовнішнього вигляду
Джерело вічної молодості – нездійсненна мрія кожної жінки, але і в реальності можна відкласти в'янення на максимальний термін. Які продукти включити в раціон, щоб захищатися від вільних радикалів і залишатися молодими?
Дієтолог Єва Шишова в Instagram розповіла про антиоксиданти і їх джерелах з їжі.
Антиоксиданти – речовини, що нейтралізують атаки вільних радикалів.
Глутатіон. Сильний антиоксидант, регулює рівень токсинів у печінці. Синтезується самим організмом, а так само завдяки джерел:
- червоний перець, броколі, брюссельська капуста
- овес, зародки пшениці, зернові
- горіхи.
Мелатонін. Синтезується шишкоподібною залозою, в клітинах він забезпечує захист ядра з ДНК. Джерела:
- вівсянка, рис, ячмінь
- родзинки, інжир, горіхи
- помідори, кукурудза, морква, редька
- петрушка
- банани
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Кофермент Q10. Сильний імунологічний стимулятор, частково синтезується організмом. Джерела:
- шпинат
- бобові
Альфа-ліпоєва кислота. Ідеальний супер-антиоксидант. Він здатний потрапляти безпосередньо в мозок, регенерує не тільки себе, але і інші антиоксиданти, може синтезуватися самим організмом. Джерела:
- шпинат
- броколі
- помідори
Бета-каротин (вітамін А). Потужний антиоксидант, зміцнює наш імунітет, при дії ферментів в організмі перетворюється на вітамін А. Джерела:
- броколі, морква, гарбуз, солодкий перець
- зелена цибуля, петрушка, шпинат
- соя, горох
- персики, абрикоси, яблука, диня
- кавун, шипшина
- овес, м'ята перцева, листя малини, щавель
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Вітамін С. Виконує важливу функцію захисту генетичного матеріалу клітини і багато інших важливих функцій. Отримуємо тільки з їжею:
- цитрусові, яблука, диня, хурма, абрикоси, персики
- болгарський перець, помідори, броколі, брюссельська, кольорова, качанна капуста, печена картопля
- чорна смородина, суниця, обліпиха, шипшина, горобина
- листова зелень
Вітамін Е. Запобігає руйнування стінок клітин вільними радикалами, перешкоджає передчасному старінню, розвитку атеросклерозу й пухлинних процесів. Джерела:
- пшеничні, рисові і житні висівки, зерна злаків і бобових, крупи, насіння
- горіхи
- банани, груші, виноград, апельсини
- помідори, цибуля
- чорниця, малина, черемха
- ріпакова, бавовняна, соєва олії
Нагадаємо, що раніше експерт з харчування Валентина Івушкіна розповіла про особливу схемою харчування по годинам для здоров'я організму.