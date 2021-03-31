Ем и не наедаюсь: диетолог назвала причины и предложила решение
Вечное чувство голода или почему я не наедаюсь? Очень многие задаются этим вопросом, когда находятся в процессе похудения. Разобраться предложила диетолог Татьяна Дик.
На странице в Instagram она назвала основные причины постоянного чувства голода.
Может, вы действительно реально мало едите?
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Зачастую, девочки, которые хотят похудеть урезают калорийность до 1200 ккал, а то и меньше. Но это и есть мало! Это меньше основного обмена.
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Сидя на такой калорийности, вы рискуете не похудеть, так как придёте к метаболической адаптации.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Достаточно ли углеводов вы употребляете?
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Да, даже при похудении углеводы нужны и должны составлять ~50% от рациона, не нужно их бояться.
Достаточно ли жиров в вашем рационе?
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История, как и с углеводами. Многие бояться употреблять любые жиры и исключает их по максимуму. Будете есть мало жиров - будут проблемы с гормональным фоном.
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Достаточно ли объемные порции?
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Да, для похудения не столь важно, съедите ли вы бутерброд или полноценный обед, но если есть проблемы с чувством голода, то лучше выбирать более объёмные блюда. Не ПП батончик, а гарнир, белковая составляющая и клетчатка. Как правило, любой фитнес батончик весом 50-70 г = по калорийности полноценному обеду.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В вашем рационе должны присутствовать разные источники углеводов, белков, жиров.
- Углеводы: крупы, макароны, картофель, хлеб, бобовые, фрукты (и не нужно демонизировать ни один из этих продуктов);
- Белки: мясо, рыба, птица, яйца, творог, сыр;
- Жиры: растительные масла, орехи, различные семечки, сливочное масло, сливки, авокадо, оливки, и даже сало.
Все эти продукты должны собираться в полноценный пазл и вкладываться в вашу норму белков, жиров, углеводов.
Напомним, что ранее диетолог Татьяна Лакуста научила правильно готовить полезный и вкусный салат.