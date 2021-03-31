Їм і не наїдаюся: дієтолог назвала причини і запропонувала рішення
Вічне почуття голоду або чому я не наїдаюся? Дуже багато хто задається цим питанням, коли знаходиться в процесі схуднення. Розібратися запропонувала дієтолог Тетяна Дік.
На сторінці в Instagram вона назвала основні причини постійного почуття голоду.
Може, ви дійсно реально мало їсте?
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Часто дівчата, які хочуть схуднути урізують калорійність до 1200 ккал, а то й менше. Але це і є мало! Це менше основного обміну.
Сидячи на такий калорійності, ви ризикуєте не схуднути, так як прийдете до метаболічної адаптації.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Досить вуглеводів ви вживаєте?
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Так, навіть при схудненні вуглеводи потрібні і повинні складати ~50% від раціону, не потрібно їх боятися.
Чи досить жирів у вашому раціоні?
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Історія, як і з вуглеводами. Багато боятися вживати будь-які жири і виключає їх по максимуму. Будете їсти мало жирів - будуть проблеми з гормональним фоном.
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Досить об'ємні порції?
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Так, для схуднення не настільки важливо, з'їсте ви бутерброд або повноцінний обід, а якщо є проблеми з почуттям голоду, то краще вибирати більш об'ємні страви. Не ПП батончик, а гарнір, білкова складова і клітковина. Як правило, будь-фітнес батончик вагою 50-70 р = по калорійності повноцінного обіду.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
У вашому раціоні повинні бути присутніми різні джерела вуглеводів, білків, жирів.
- Вуглеводи - крупи, макарони, картопля, хліб, бобові, фрукти (і не треба демонізувати ні один з цих продуктів);
- Білки: м'ясо, риба, птиця, яйця, сир, твердий сир;
- Жири: рослинні олії, горіхи, різне насіння, вершкове масло, вершки, авокадо, оливки, і навіть сало.
Всі ці продукти повинні збиратися в повноцінний пазл і вкладатися в вашу норму білків, жирів, вуглеводів.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Лакуста навчила правильно готувати корисний і смачний салат.