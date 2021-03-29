Вкусно и полезно: топ-4 хитрости от диетолога, как приготовить идеальный салат для занятых

Через пару недель начнется активный сезон первой сезонной зелени и разговоры "перейти на салатики, чтоб похудеть!". Поговорим, как это делать правильно – предлагает диетолог Татьяна Лакуста.

На странице в Instagram она озвучила топ-4 главных принципа приготовления вкусного и полезного базового салата на все случаи.

Первый принцип идеального салата - наполнить его всеми базовыми вкусами:

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Кислый - лимонный сок. Выжимайте щедро на салат лайм или лимон - в присутствии витамина С биодоступность минералов из листовой зелени становится намного выше.

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Соленый- крупинки йодированной соли или соевый соус в заправке.

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Сладкий - кукуруза, голубика, черная смородина, черника. Горсть ягод дополнит вкусом, а антоцианы позитивно отобразятся на вашей памяти.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Острый - чесночное-оливковое масло в дополнение к лимонному соку.

Приятный бонус - экстра полезные свойства чеснока.

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Умами(мясной вкус) - сытное дополнение в виде сыра, креветок, рыбы и отварного мяса птицы.

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Второй принцип (для занятых) - готовьте раз на два дня. Нет, не потечет и не станет вялым. Под крышку, без заправки в холодильник.

Основная хитрость - укладывайте вниз не мнущееся, а на верх кладите зелень.

Вторая хитрость - не мельчите, режьте все большими кусками.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Третий принцип – разнообразие. Для основы выбирайте комбинацию из двух листовых салатов, чем темнее- тем больше пользы:

шпинат+кейл

мангольд+руккола

Четвертый принцип – аромат. Не забудьте про ароматную зелень: петрушка, кинза, базилик. В них много эфирных масел, и ваша микробиота кишечника этому обрадуется.

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Пятый принцип – похрустеть. Есть однородную мягкую массу не всегда приятно. Похрустим - кислое яблоко, капуста, огурец, орешки.