ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вкусно и полезно: топ-4 хитрости от диетолога, как приготовить идеальный салат для занятых

Новина українською → Понедельник 29 марта 2021 08:37
Вкусно и полезно: топ-4 хитрости от диетолога, как приготовить идеальный салат для занятых Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Через пару недель начнется активный сезон первой сезонной зелени и разговоры "перейти на салатики, чтоб похудеть!". Поговорим, как это делать правильно – предлагает диетолог Татьяна Лакуста.

На странице в Instagram она озвучила топ-4 главных принципа приготовления вкусного и полезного базового салата на все случаи.

Первый принцип идеального салата - наполнить его всеми базовыми вкусами:

Кислый - лимонный сок. Выжимайте щедро на салат лайм или лимон - в присутствии витамина С биодоступность минералов из листовой зелени становится намного выше.

Соленый- крупинки йодированной соли или соевый соус в заправке.

Сладкий - кукуруза, голубика, черная смородина, черника. Горсть ягод дополнит вкусом, а антоцианы позитивно отобразятся на вашей памяти.

Вкусно и полезно: топ-4 хитрости от диетолога, как приготовить идеальный салат для занятых
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Острый - чесночное-оливковое масло в дополнение к лимонному соку.
Приятный бонус - экстра полезные свойства чеснока.

Умами(мясной вкус) - сытное дополнение в виде сыра, креветок, рыбы и отварного мяса птицы.

Второй принцип (для занятых) - готовьте раз на два дня. Нет, не потечет и не станет вялым. Под крышку, без заправки в холодильник.

  • Основная хитрость - укладывайте вниз не мнущееся, а на верх кладите зелень.
  • Вторая хитрость - не мельчите, режьте все большими кусками.

Вкусно и полезно: топ-4 хитрости от диетолога, как приготовить идеальный салат для занятых

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Третий принцип – разнообразие. Для основы выбирайте комбинацию из двух листовых салатов, чем темнее- тем больше пользы:

  • шпинат+кейл
  • мангольд+руккола

Четвертый принцип – аромат. Не забудьте про ароматную зелень: петрушка, кинза, базилик. В них много эфирных масел, и ваша микробиота кишечника этому обрадуется.

Пятый принцип – похрустеть. Есть однородную мягкую массу не всегда приятно. Похрустим - кислое яблоко, капуста, огурец, орешки.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова рассказала о пользе морепродуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда здоровое питание похудение диетолог
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине - новые антилидеры по заболеваемости COVID-19: кому грозит "красная зона"
В Украине - новые антилидеры по заболеваемости COVID-19: кому грозит "красная зона"