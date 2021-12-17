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Чтобы энергия била через край: нутрициолог рассказала, как вернуться в ресурсное состояние

Автор: Татьяна Турчаникова

Наступило очередное утро, звонит будильник, а вы не можете найти силы, чтобы встать, хотя легли вовремя. Их просто нет!

В течении дня вы пытаетесь хоть как-то себя взбудоражить и настроиться на легкую физическую активность, но самое тяжелое, что можете поднять, - это кружка кофе.

Настроения нет даже на общение с семьей, а прибраться в шкафу вы обещаете себе уже как месяц… Знакомо?

Нутрициолог Юлия Хелсблог рассказала в своем Instagram, что не стоит такое состояние считать нормальным. С этим срочно нужно что-то делать, уверена специалист по здоровому питанию.

Для начала главное – понять, почему у вас упадок сил, а дальше работать над проблемой, постепенно возвращая себя "к жизни".

5 главных причин, почему же вы не "в ресурсе"

1. Воспалительный процесс

Если вы страдаете заболеваниями желудочно-кишечного тракта, будь это атрофический гастрит, колит, дисбактериоз и другие нарушения, то ваш организм всю свою энергию тратит на репарацию. Очень много ресурса у организма уходит именно на воспалительные процессы.

Что делать? Выявлять причину и лечить.

2. Несбалансированное питание.

С утра у вас спешка и вы убегаете на работу, глотнув только кофе или в лучшем случае бутерброд?

Про "здоровую тарелку" с полезными жирами и клетчаткой вы даже не слышали и не в курсе, что котлета и макароны – вовсе не здоровое питание?

Решение: с каждым приемом пищи употреблять клетчатку, а на завтрак добавлять полезные жиры.

3. Дефициты.

Если у вас ферритин "ниже плинтуса", а про важность витамина Д вы не верите, то заряд энергии вам будет недоступен.

Обязательно восполняйте все свои дефициты, но не забывайте, что повышенный уровень в анализах также плох, как и пониженный. Обратитесь к врачу, чтобы выяснить, чего не хватает и как восполнить.

Витамины - после анализов и консультации с врачом (фото: pexels.com)

4. Образ жизни.

О чем это? Это про модификацию образа жизни. Сейчас этот смысл приобретает все большую и большую ценность:

  • качественный сон
  • соотношение работы и отдыха
  • время с семьей
  • положительные эмоции
  • удовлетворенность своей работой

5. Физическая активность

Движение - это жизнь! Когда нет движения, то работа наших митохондрий нарушается. А ведь митохондрии - это энергетическая станция клетки, своеобразный "котел", в котором "сгорают" питательные вещества – белки, жиры, углеводы, с образованием энергии и воды.

Нарушение работы митохондрий ведет к преждевременному старению и может стать триггером для развития аутоиммунных заболеваний, онкологии, атеросклероза и т.д.

Раньше нутрициолог рассказала, что есть, чтобы гарантированно омолодиться.

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