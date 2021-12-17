Щоб енергія била через край: нутріціолог розповіла, як повернутися до ресурсного стану

5 основних причин, чому ж ви не "в ресурсі"

1. Запальний процес

Якщо ви страждаєте на захворювання шлунково-кишкового тракту чи атрофічний гастрит, коліт, дисбактеріоз та інші порушення, то ваш організм всю свою енергію витрачає на репарацію. Дуже багато ресурсу в організму йде саме на запальні процеси.

Що робити? Виявляти причину та лікувати.

2. Незбалансоване харчування.

Зранку у вас поспіх і ви тікаєте на роботу, ковтнувши тільки каву чи у кращому разі бутерброд?

Про "здорову тарілку" з корисними жирами та клітковиною ви навіть не чули і не в курсі, що котлета та макарони – зовсім не здорове харчування?

Рішення: з кожним прийомом їжі вживати клітковину, а на сніданок додавати корисні жири.

3. Дефіцити.

Якщо у вас феритин "нижчий за плінтус", а про важливість вітаміну Д ви не вірите, то заряд енергії вам буде недоступний.

Обов'язково заповнюйте всі свої дефіцити, але не забувайте, що підвищений рівень в аналізах так само поганий, як і знижений. Зверніться до лікаря, щоб з'ясувати, чого не вистачає та як заповнити.

Вітаміни – після аналізів та консультації з лікарем (фото: pexels.com)

4. Спосіб життя.

Про що це? Це про модифікацію способу життя. Зараз цей сенс набуває все більшої і більшої цінності:

якісний сон

співвідношення роботи та відпочинку

час із сім'єю

позитивні емоції

задоволеність своєю роботою

5. Фізична активність

Рух - це життя! Коли немає руху, робота наших мітохондрій порушується. Адже мітохондрії - це енергетична станція клітини, своєрідний "котел", у якому "згорають" поживні речовини - білки, жири, вуглеводи, з утворенням енергії та води.

Порушення роботи мітохондрій веде до передчасного старіння і може стати тригером у розвиток аутоімунних захворювань, онкології, атеросклерозу тощо.