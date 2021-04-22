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Чтобы энергия кипела: список продуктов, от которых лучше отказаться

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 10:01
Чтобы энергия кипела: список продуктов, от которых лучше отказаться Энергия всегда будет в норме! (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Скорость обновления клеток и способность тела восстанавливаться напрямую зависит от уровня нашей энергии.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Специалист по функциональной медицине назвала, какие ошибки в питании могут стоить человеку огромного энергетического запаса.

"Берегите себя и свой организм, не заставляйте его тратить энергию впустую", - посоветовала Йенсен.

Чтобы энергия кипела: список продуктов, от которых лучше отказатьсяКофе крадет энергию (фото: instagram.com/food4vita)

Кофе - сбивает сахар в крови. После чашечки (а то и не одной) день проходит в стиле американских горок: взлет - падение - взлет. Причем, каждый последующий взлет будет уже не таким высоким, как предыдущий.

Алкоголь - нагружает печень, нарушает сон, делает нас вялыми. Его лучше оставить для особых случаев. Если выпивать немножко каждый день, то последствий можно и не ощущать, ведь они привычные. Но они есть, и немаленькие.

Сахар (и все сладости) - также сбивает уровень сахара в крови. Последствия те же, что с кофе, плюс - "бонусы": ранние морщины, лишний вес, инсулиновая резистентности, повышенный холестерин…

Пищевые добавки в продуктах питания - добавляют печени работы. Вместо вывода токсинов, она занимается срочной эвакуацией химии. Здесь также может скрываться причина головных болей.

Медикаменты - нагрузка на печень. Конечно, есть жизненно необходимые медикаменты. Но если просто разболелись голова или живот, лучше принять другие меры. Например, против головных болей помогает витамин С и вода, а при менструальных - магний.

Продукты, которые сложно усваиваются - на их переваривание организм тратит много энергии. К ним относятся:

  • красное мясо - для его усвоения нужна и хорошая кислотность желудка, и наличие всех энзимов. Кроме этого, современное мясо, увы, полно разных добавок, которые перегружают печень. Я не призываю вас стать вегетарианцем, просто рекомендую сократить количество красного мяса в рационе.
  • молочные продукты - приводят к образованию слизи в теле, усиливают аллергические реакции и сами могут являться причиной аллергии.
  • глютен - лишает кишечник внутренней защиты, что способствует частым болезням. А если тело постоянно тратит энергию на восстановление, то на реализацию мечт сил у него, увы, не остается.

Напомним, нутрициолог рассказала, как избавиться от сосудистой сеточки: простые секреты.

Читайте также: что съесть, чтобы улучшить себе настроение - совет от диетолога.

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