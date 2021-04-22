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Щоб енергія кипіла: список продуктів, від яких краще відмовитися

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 10:01
Щоб енергія кипіла: список продуктів, від яких краще відмовитися Енергія завжди буде в нормі! (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Швидкість оновлення клітин і здатність тіла відновлюватися безпосередньо залежить від рівня нашої енергії.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Фахівець з функціональної медицини назвала, які помилки в харчуванні можуть коштувати людині величезного енергетичного запасу.

"Бережіть себе і свій організм, не змушуйте його витрачати енергію даремно", - порадила Йенсен.

Щоб енергія кипіла: список продуктів, від яких краще відмовитисяКава краде енергію (фото: instagram.com/food4vita)

Кава-збиває цукор в крові. Після чашечки (а то й не однієї) день проходить в стилі американських гірок: зліт - падіння - зліт. Причому, кожен наступний зліт буде вже не таким високим, як попередній.

Алкоголь-навантажує печінку, порушує сон, робить нас млявими. Його краще залишити для особливих випадків. Якщо випивати трішки кожен день, то наслідків можна і не відчувати, адже вони звичні. Але вони є, і немаленькі.

Цукор (і всі солодощі) - також збиває рівень цукру в крові. Наслідки ті ж, що з кавою, плюс - "бонуси": ранні зморшки, зайва вага, інсулінова резистентності, підвищений холестерин...

Харчові добавки в продуктах харчування - додають печінки роботи. Замість виведення токсинів, вона займається терміновою евакуацією хімії. Тут також може ховатися причина головних болей.

Медикаменти-навантаження на печінку. Звичайно, є життєво необхідні медикаменти. Але якщо просто розболілися голова або живіт, краще вжити інших заходів. Наприклад, проти головних болей допомагає вітамін С і вода, а при менструальних - магній.

Продукти, які складно засвоюються - на їх перетравлення організм витрачає багато енергії. До них відносяться:

  • червоне м'ясо - для його засвоєння потрібна і хороша кислотність шлунка, і наявність всіх ензимів. Крім цього, сучасне м'ясо, на жаль, повно різних добавок, які перевантажують печінку. Я не закликаю вас стати вегетаріанцем, просто рекомендую скоротити кількість червоного м'яса в раціоні.
  • молочні продукти - призводять до утворення слизу в тілі, підсилюють алергічні реакції і самі можуть бути причиною алергії.
  • глютен - позбавляє кишечник внутрішнього захисту, що сприяє частим хворобам. А якщо тіло постійно витрачає енергію на відновлення, то на реалізацію мрій сил у нього, на жаль, не залишається.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як позбутися від судинної сіточки: прості секрети.

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