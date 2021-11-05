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Есть или не есть? Диетолог честно рассказала, стоит ли отказываться от молочки и почему

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Пятница 05 ноября 2021 12:14
Есть или не есть? Диетолог честно рассказала, стоит ли отказываться от молочки и почему Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Молочные продукты в последнее время вызывают все больше дискуссий и, похоже, имеют противоречивые рекомендации.

Диетолог Ольга Безуглая предложила в Instagram разобраться, стоит ли исключать молочку из меню или боятся ее не следует.

В первую очередь стоит напомнить, что молочные продукты содержат достаточно много питательных веществ: фосфор, магний, витамин D, белок и особенно кальций, который помогает укрепить кости и необходим для других функций, таких как сокращение мышц и передачи нервных импульсов.

В целом, большинство исследований о влиянии молочных продуктов показывают, что молоко полезно для здоровья костей и сердечно-сосудистой системы!

Есть или не есть? Диетолог честно рассказала, стоит ли отказываться от молочки и почему
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Более того, после эпохи "обезжиренных" диетологических интервенций все же было доказано, что больше пользы мы получим от жирных молочных продуктов, чем обезжиренных.

Согласно целому ряду научных публикаций было доказано, что для здорового человека употребление в пищу молочных продуктов с насыщенными жирами не является столь вредным, как предполагалось.

Однако с употреблением молочных продуктов связано и ряд других интервенций, в частности влияния лактозы и казеина (особенно на людей чувствительных к данным нутриентам).

Есть или не есть? Диетолог честно рассказала, стоит ли отказываться от молочки и почему
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но в зависимости от вида молочных продуктов этих нутриентов может быть больше или меньше:

  • чем выше содержание жира в молочном продукте, тем меньше в нем лактозы. В этом отношении самыми переносимыми продуктами являются сливочное масло, масло ГХИ и выдержанные сыры.
  • сгущенное молоко и мороженное часто не вызывают непереносимости - это связано больше с особенностями расщепления, так как молочные продукты содержащие большое количество сахара не требуют синтеза лактозы (там больше связь через альфа-глюкозидазу).

Действительно, у некоторых людей при изменении рациона и уменьшении или исключении молочных продуктов мы видим заметные улучшения. Но это касается людей, у которых есть для этого медицинские показания!

Если таких показаний нет, то все же присутствие молочных продуктов в рационе является важным элементом доставки многих микро-, макронутриентов и частью сбалансированного рациона.

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик научила, как ограничить потребление сладостей.

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